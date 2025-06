Wiozący nastolatków autokar wpadł do rowu. Sześć osób w szpitalu

Autokar zjechał z młodzieżą zjechał do rowu. Do wypadku doszło w Rzepienniku Suchym Źródło: TVN24

Do wypadku autokaru doszło po godzinie 6 rano w niedzielę w miejscowości Rzepiennik Suchy. Pojazd zjechał do rowu i przewrócił się. Podróżowały nim 24 osoby - 20 osób w wieku od 13 do 17 lat oraz 4 osoby dorosłe, w tym kierowca. Wszyscy opuścili autokar o własnych siłach.

Na miejsce wysłano dziewięć wozów straży pożarnej. Według wstępnych badań przeprowadzonych przez zespół ratowników medycznych, poszkodowanych jest sześć osób. Trafiły do szpitala.

W wyniku wypadku zablokowana została droga wojewódzka numer 980.

