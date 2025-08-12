Logo strona główna
Polska

Rzecznik rządu o KPO: bardzo obszerne wyjaśnienia

Adam Szłapka
Szłapka: Pełczyńska-Nałęcz obszernie wyjaśniła sprawę związaną z KPO
Źródło: TVN24
Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na posiedzeniu rządu obszernie wyjaśniła sprawę związaną z Krajowym Planem Odbudowy - powiedział rzecznik Adam Szłapka. Jak mówił, jeśli premier "będzie miał jakąkolwiek decyzję personalną w tej sprawie do ogłoszenia, to ją będzie ogłaszał". - Na razie takich decyzji nie ma - dodał.

Szłapka mówił, że dodatkowym punktem posiedzenia Rady Ministrów była "obszerna informacja" minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o sprawach związanych z programem KPO.

- Oczywiście wszystkie sprawy zostaną bardzo dokładnie skontrolowane. Mniej więcej w połowie września powinny być wyniki wszystkich kontroli. Chodzi oczywiście o program HoReCa - powiedział.

Szłapka o decyzjach personalnych w sprawie KPO

Rzecznik rządu został zapytany o słowa premiera Donalda Tuska, który mówił w poniedziałek, że po informacji Pełczyńskiej-Nałęcz "będzie już miał wystarczający materiał, żeby podjąć decyzję, jeśli będzie trzeba, także decyzje personalne".

Szłapa powiedział, że "cała Rada Ministrów miała bardzo długą dyskusję i bardzo obszerne wyjaśnienia ze strony pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz".

- Na samym posiedzeniu Rady Ministrów pan premier żadnych decyzji nie podejmował. Jeśli pan premier będzie miał jakąkolwiek decyzję personalną w tej sprawie do ogłoszenia, to ją będzie ogłaszał. Na razie takich decyzji nie ma - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Afera z KPO. Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Afera z KPO. Mapa pokazała zaskakujące dotacje. Jak o nich decydowano

Zespół autorów
Zuzanna KarczewskaJan KunertGabriela Sieczkowska
Pełczyńska-Nałęcz: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli

Pełczyńska-Nałęcz: żadne środki nie zostaną przekazane do czasu kontroli

BIZNES

Afera" z KPO - o co chodzi w tej sprawie?

Niektóre dotacje z Krajowego Planu Odbudowy, np. ekspresy do kawy, solarium, jachty, "platforma e-learningowa do nauki gry w brydża", wywołały oburzenie i zarzuty o marnotrawienie środków publicznych.

Wiceminister funduszy Jan Szyszko zapowiedział wszczęcie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która sprawuje nadzór nad wydatkowaniem tych pieniędzy, dodatkowych kontroli, które sprawdzą "każdą złotówkę" wydaną w ramach inwestycji dla branży HoReCa.

Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniała, że podjęto działania naprawcze. Oprócz odwołania pod koniec lipca szefowej PARP Katarzyny Duber-Stachurskiej minister wskazała na kontrole prowadzone w instytucjach, które odpowiadały za wybór beneficjentów, w tym w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

pc

Autorka/Autor: js/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Krajowy Plan OdbudowyAdam Szłapka
