Dwa nazwiska na stole. Sejmowa komisja zaopiniuje kandydatów na RPO

Komisja zaopiniuje kandydatów

Terlecki: klub jest jeden, więc dyscyplina klubowa obowiązuje wszystkich

Gowin: głosowanie w sprawie RPO nie powinno mieć wpływu na skład obozu rządzącego

We wtorek wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin powiedział, że głosowanie w sprawie kandydata na RPO nie powinno mieć wpływu na skład obozu rządzącego. Przypomniał, że niedawno inny z koalicjantów - Solidarna Polska - głosował inaczej niż PiS oraz Porozumienie w sprawie ustawy ratyfikacyjnej dotyczącej Funduszu Odbudowy i zostało to przyjęte z "szacunkiem dla prawa do odmienności poglądów".

Cztery nieudane próby wyboru RPO

Wybór RPO jest konieczny, ponieważ we wrześniu zeszłego roku upłynęła 5-letnia kadencja rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą o RPO mimo upływu kadencji Rzecznik nadal pełni swój urząd do czasu powołania przez parlament następcy. 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny kierowany prze Julię Przyłębską orzekł jednak, że przepis ustawy, który na to zezwala, jest niekonstytucyjny. Straci on moc w połowie lipca.