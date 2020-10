Ponad 400 dawek remdesiviru trafi do Polski

Polska do czwartku otrzyma 420 dawek remdesiviru, leku wykorzystywanego w terapii pacjentów chorych na COVID-19. Komisja Europejska ma też zawrzeć umowę ramową z producentem leku, w następstwie czego Polska podpisze umowę na konkretne dostawy - poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Do jutra mamy otrzymać kolejnych 420 dawek. Także do jutra Komisja Europejska ma zawrzeć umowę ramową z producentem, która będzie obejmowała dawki dla całej Unii Europejskiej. W następstwie podpiszemy umowę na konkretne dostawy - powiedział.

"Dziennik Gazeta Prawna" pisał na początku tego tygodnia, że szpitale zajmujące się leczeniem pacjentów z COVID-19 alarmują, że mają ostatnie sztuki leku, w związku z tym nie oferują terapii tym lekiem nowo przyjmowanym pacjentom. Podobne problemy sygnalizowały inne kraje unijne. Wiceminister Waldemar Kraska zapewniał we wtorek, że szpitale na bieżąco przekazują sobie leki tam, gdzie ich brak.

Jedynym producentem leku jest amerykańska firmą Gilead Sciences. Otrzymała ona na początku kwietnia pozytywną rekomendację Europejskiej Agencji Leków, która dopuszcza do obrotu oraz kontroluje leki w UE.

Rzecznik Komisji Europejskiej Stefan De Keersmaecker przekazał, że już w lipcu Komisja Europejska podpisała umowę z firmą Gilead na zabezpieczenie dostaw remdesiviru dla około 30 tysięcy pacjentów (co odpowiada około 180 tys. dawkom). - Kontrakt o łącznej wartości 63 milionów euro pokrył potrzeby państw członkowskich w sierpniu, wrześniu i na początku października. Od początku sierpnia dawki udostępniano państwom członkowskim i Wielkiej Brytanii przy koordynacji i wsparciu Komisji - wskazał rzecznik. Jak dodał, w celu dalszego wspierania państw członkowskich Komisja wynegocjowała i zabezpieczyła dostawę dodatkowych 20 290 dawek, w całości finansowanych z Instrumentu Wsparcia w Sytuacjach Nadzwyczajnych, aby pomóc prawie 3400 pacjentom. - Te dodatkowe dawki są obecnie dostarczane, pierwsze z nich już wczoraj, a kolejne dostawy mają nastąpić dzisiaj i w nadchodzących dniach, ze szczególnym uwzględnieniem państw członkowskich, które najbardziej ich potrzebują. Przykładowo, wczoraj odbyły się dostawy do Grecji i Holandii. Dziś spodziewane są dostawy do Austrii, Danii, Polski, Holandii, Czech, Grecji i Słowenii. Dostawy są planowane dla wszystkich państw członkowskich, które potwierdziły zainteresowanie tymi dodatkowymi dostawami - wskazał rzecznik. Dodał, że aby zaspokoić dalsze potrzeby państw członkowskich, Komisja zamierza podpisać nową umowę ramową z Gilead.