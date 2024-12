Rzecznik dyscyplinarny "ad hoc" zajmie się sprawą Macieja Nawackiego

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał sędziego Andrzeja Krasnodębskiego na rzecznika dyscyplinarnego "ad hoc". Zajmie się on sprawą prowadzeniem zajęć dydaktycznych przez olsztyńskiego sędziego i członka Krajowej Rady Sądownictwa Macieja Nawackiego, który robił to pomimo sprzeciwu prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie.

"Rzecznik dyscyplinarny sędzia Krasnodębski zajmie się podejrzeniem popełnienia przez sędziego Nawackiego deliktu dyscyplinarnego (...). Ma on polegać na prowadzeniu zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie mimo sprzeciwu złożonego 4 października br. przez prezesa SO w Olsztynie" - poinformowano w komunikacie resortu sprawiedliwości.

Niestawianie się do pracy i przekroczenie uprawnień

MS przypomniało również, że 18 listopada tego roku wszczęto postępowanie dyscyplinarne wobec Nawackiego, które dotyczy odmowy sprawowania wymiaru sprawiedliwości w sprawach przydzielonych sędziemu w systemie teleinformatycznym Krajowy Rejestr Zadłużonych oraz we wszystkich sprawach przydzielonych do jego referatu we wrześniu bieżącego roku w Systemie KRZ. "Rzecznik zajmuje się również niestawieniem się przez sędziego do pracy, by orzekać i zajmować się rozpoznawaniem spraw przydzielonych do jego referatu" - napisał resort.