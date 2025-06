Petru o analizie wiceministry. "Szukam dyplomatycznych słów" Źródło: TVN24

Wiceministra edukacji Joanna Mucha z Polski 2050 opublikowała we wtorek w mediach społecznościowych swoją analizę wyniku wyborów prezydenckich, w których kandydat PiS Karol Nawrocki zwyciężył z kandydatem KO Rafałem Trzaskowskim. Krytycznie oceniła kroki podejmowane w kampanii prezydenckiej przez KO, której niegdyś sama była członkiem.

"Za chwilę rozpoczniecie rytualne szukanie winnych. Będziecie Platformo ich szukać wszędzie, ale nie u siebie" - napisała.

O tę analizę został zapytany w środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 poseł Polski 2050-Trzeciej Drogi Ryszard Petru.

Powiedział, że ją czytał. Po chwili zastanowienia dodał: - Szukam dyplomatycznych słów.

Zdaniem Petru Mucha "ma dużo racji w tym, co napisała". - Uważam, że dzisiaj nie ma co się chłostać między koalicjantami. Skupmy się na przyszłości, wyciągnijmy pozytywne wnioski z tego - zaznaczył. - Wyznaczmy sobie zadania, zredukujmy rząd i do tych zadań dostosujmy osoby, które będą je realizowały - dodał.

Petru mówił, że "jeżeli będzie słyszał, że wszystko jest super i nie zmobilizowaliśmy się wystarczająco, to jest to przepis na kolejną porażkę".

Petru: zabrakło oferty programowej

Odnosząc się do porażki Trzaskowskiego, Petru ocenił, że "zabrakło oferty programowej". Dodał też, że "nie udało się zmobilizować tego elektoratu, który poszedł na wybory w 2023 roku". - Zabrakło 600 tysięcy. To są osoby, które zostały w domach. I to jest wina nas wszystkich. W sensie takim, że myśmy powinni byli ich zmobilizować nadzieją najlepsze jutro, a wcześniej realizacją obietnic, które złożyliśmy dwa lata temu - powiedział.

- Zbyt wolno pracowaliśmy jako koalicja, jako rząd. I ludzie mieli poczucie takiego niedotrzymania zobowiązań lub też jakby braku takiej determinacji u nas w rządzie, żeby realizować to, do czego się zobowiązaliśmy. - Wydaje mi się, że za to przede wszystkim Rafał Trzaskowski zapłacił - dodał.

- Było przekonanie, że generalnie ludzie są zadowoleni i musimy zmobilizować (elektorat-red.) antyPiS-em. To była strategia na antyPiS (…) AntyPiS na młodych ludzi w ogóle nie działa - dodał.

Wszyscy liderzy koalicji w rządzie? Petru: to by było optymalne

Petru został zapytany, czy wszyscy liderzy koalicji powinni wejść do rządu. Obecnie nie ma w nim Szymona Hołowni i Włodzimierza Czarzastego. - To jest moje prywatne zdanie. Uważam, że powinni być w rządzie - powiedział. Dodał, że "to byłoby optymalne, bo wszyscy biorą współodpowiedzialność i wtedy koordynacja działań jest co tydzień, na każdym posiedzeniu rządu".

Zaznaczył jednak, że "nie chce układać życia" Hołowni i Czarzastemu.

