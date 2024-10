Członek PKW Ryszard Kalisz przekazał w "#BezKitu", że Komisja nie będzie na razie zwoływała posiedzeń, ponieważ pojawił się w niej pat dotyczący oceny statusu nieuznawanej izby Sądu Najwyższego. - W praktyce, w przypadku PiS-u chociażby, oznacza to tyle, że PiS będzie otrzymywał (...) subwencję i dotacje w pełnej wysokości do czasu, aż (...) Sąd Najwyższy nie orzeknie w tej sprawie - wyjaśniał.

Kalisz przekazał, że spór dotyczy uznawania lub nie orzeczeń według niego nieistniejącej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Na posiedzeniu 23 września odbyło się głosowanie właśnie w tej sprawie. - Brało udział w głosowaniu ośmioro członków. Czterech było za nieuznawaniem, czterech za uznaniem, w tym przewodniczący PKW (...). No to był pat i na tym posiedzenie się skończyło - mówił.

Ryszard Kalisz przekazał, iż "to, że teraz nie będziemy pracować, to oznacza, że (...) nie będziemy przyjmowali rocznych sprawozdań partii politycznych".

- Co to oznacza w praktyce? - pytał prowadzący program Radomir Wit.

- W praktyce, w przypadku PiS-u chociażby, oznacza to tyle, że PiS będzie otrzymywał (...) subwencję i dotacje w pełnej wysokości do czasu, aż przykładowo ta izba, aż Sąd Najwyższy nie orzeknie w tej sprawie. I jakby orzekła ta izba, to znowu jej nie uznamy i pozostaje w mocy decyzja z sierpnia. Inny pogląd jest tutaj niemożliwy do przyjęcia, po prostu musimy opierać się na istniejącym w Polsce jedynym porządku prawnym, który stwierdza, że ta izba, nie ma żadnej mocy orzekania - powiedział Kalisz.