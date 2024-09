"Zabraknie zaraz polityków PiS-u, którzy broniliby się przed zakładami karnymi. Wszyscy będą siedzieć"

Reakcja ze strony polityków PiS świadczy o tym, że nie do końca uwierzyli Ryszardowi Czarneckiemu, że był to taki teatr polityczny, o którym opowiadał - powiedziała w "Faktach po Faktach" posłanka Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga), odnosząc się do zawieszenia byłego europosła PiS w prawach członka partii i jego zatrzymania w sprawie Collegium Humanum. Europoseł KO Krzysztof Brejza ocenił, że "tyle było kręconych spraw przez lata, zamiatanych" przez prokuraturę Zbigniewa Ziobry, że "zabraknie zaraz polityków PiS-u, którzy broniliby się pod zakładami karnymi". Dodał, że "wszyscy będą siedzieć za chwilę".

Były europoseł PiS Ryszard Czarnecki decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka partii, o czym w czwartek poinformował rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek. Czarnecki został w środę zatrzymany na Lotnisku Chopina przez CBA w ramach postępowania w sprawie Collegium Humanum. Wcześniej, w połowie sierpnia Prokuratura Okręgowa w Zamościu ogłosiła Czarneckiemu zarzut popełnienia przestępstwa w sprawie "kilometrówek" .

Posłanka Magdalena Sroka (PSL-Trzecia Droga) zapytana, czy decyzja o zawieszeniu w prawach członka PiS "to jest zapowiedź takiego politycznego wyroku na Ryszardzie Czarneckim, koniec jego kariery politycznej w tej partii", oceniła, że "jeszcze kilka godzin wcześniej Ryszard Czarnecki mówił, że to jest teatr polityczny". - Natomiast reakcja ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości świadczy o tym, że nie do końca uwierzyli mu, że był to taki teatr, o którym opowiadał - dodała.

- Zarzuty, które są wysuwane w stosunku do Ryszarda Czarneckiego i materiał dowodowy, rozumiem, który posłużył do jego zatrzymania, jest na tyle solidny, że nawet koledzy i koleżanki z partii się od niego odwracają - powiedziała.

Sroka: reakcja ze strony polityków PiS świadczy o tym, że nie do końca uwierzyli Czarneckiemu

Brejza: to jest system paramafijny

Europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza mówił, że w 2020 roku z OLAF-u, Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych "wpłynęły papiery na temat kilometrówki Czarneckiego". - Co się stało z tą sprawą? Trafiła do garażu prokuratora Ziobry Ziarkiewicza i ta prokuratura w tym przypadku działała jak taka tarcza ochronna. Im głośniej pan Ryszard Czarnecki krzyczał "Jarosław, Jarosław", tym więcej miał czasu i tym więcej energii mógł spożytkować na kolejne sposoby zarabiania - metodą na żonę może - w Collegium Humanum - dodał.

- To jest jeden wielki wał, to jest system paramafijny - ocenił. - To jest tylko jeden z przykładów pokazujących, w jaki sposób PiS pobudował Polskę na wzór Sycylii - powiedział Brejza.

- Ale jest też pozytyw. Pozytyw jest taki, że od 15 października odbudowywane są struktury państwa. Działa prokuratura niezależna - podkreślił.

"Zabraknie zaraz polityków PiS-u, którzy broniliby się pod tymi zakładami karnymi"

Prowadzący program Grzegorz Kajdanowicz zauważył, że politycy PiS-u jeździli pod więzienia i bronili skazanych prawomocnie polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, natomiast "nie ma znaków na niebie i ziemi, żeby chcieli umierać" za Czarneckiego.

- Obawiam się, że zaraz zabraknie polityków PiS-u, którzy byliby w stanie jeździć po więzieniach i aresztach, bo okazuje się, że trzeba jechać do Londynu - powiedział Brejza.

Dodał, że "wpływają kolejne wnioski o uchylenie immunitetu". - Spraw jest tyle i tyle było kręconych spraw przez lata, zamiatanych przez ziobrokraturę, że zabraknie zaraz polityków PiS-u, którzy broniliby się przed tymi zakładami karnymi. Wszyscy będą siedzieć za chwilę, (...) bo oni budowali układ zamknięty - ocenił.

- Kradli na RARS-ie, kradli na Lasach Państwowych, kradli na NCBR-ze (...), kradli na Funduszu Sprawiedliwości, kradli na Willi plus, kradli na wizach, kradli w RCL - wymieniał.

