Ryszard Cyba przeniesiony z więzienia do placówki leczniczej

Rzeczniczka Służby Więziennej o przeniesieniu Ryszarda Cyby z więzienia do placówki leczniczej Źródło: TVN24

Ryszard Cyba, skazany za zabójstwo działacza PiS Marka Rosiaka, nie może odbywać kary w zakładzie karnym - poinformowała Służba Więzienna. Po badaniu sądowo-psychiatrycznym mężczyzna 18 marca został przewieziony do placówki leczniczej. Rzecznik Sądu Okręgowego w Łodzi przekazał, że Cyba został zwolniony z zakładu karnego ze względu na stan zdrowia, ale zaznaczył, że "nie oznacza to, że został uwolniony".

- Skazany przebywał w Zakładzie Karnym w Czarnem w oddziale szpitalnym dla przewlekle chorych. Podczas odbywania kary był pod stałą opieką medyczną i psychologiczną. Po konsultacji psychiatrycznej dyrektor jednostki poinformował sąd okręgowy o stanie zdrowia skazanego - poinformowała we wtorek rzeczniczka Służby Więziennej ppłk Arleta Pęconek.

Dodała, że na polecenie sądu odbyły się badania sądowo-psychiatryczne Ryszarda Cyby realizowane przez biegłych. Na ich podstawie sąd uznał, że skazany nie może przebywać w warunkach zakładu karnego.

Sąd Okręgowy w Łodzi wydał postanowienie o zawieszeniu wobec osadzonego "postępowania wykonawczego w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności". "Osadzony 18 marca br. konwojem SW został przewieziony do właściwej placówki".

Rzecznik sądu: nie oznacza to, że Cyba został uwolniony

Rzecznik prasowy do spraw karnych Sądu Okręgowego w Łodzi sędzia Grzegorz Gała tłumaczył, że Cyba postanowieniem sądu został zwolniony z zakładu karnego ze względu na stan zdrowia, ale "nie oznacza to, że został uwolniony".

- Stan zdrowia skazanego i jego postępowanie będzie nieustannie monitorowane przez tutejszy sąd i gdyby stan zdrowia uległ poprawie - mimo kategorycznej opinii lekarskiej, która taką możliwość wykluczyła – to w każdej chwili postępowanie wykonawcze może być ponownie podjęte - powiedział Gała.

Przekazał, że według wiedzy sądu skazany został przewieziony do domu pomocy społecznej, a stamtąd do szpitala psychiatrycznego. - Decyzja sądu podyktowana jest wyłącznie względami humanitarnymi i jest niezależna od tego, kogo dotyczy i za jakie przestępstwa osoba ta została skazana – dodał sędzia.

Wtargnął z bronią do siedziby PiS

19 października 2010 roku, jak ustalili śledczy, Ryszard Cyba wtargnął z bronią w ręku do łódzkiej siedziby PiS. Ośmiokrotnie strzelił do znajdujących się w jednym z pokoi dwóch pracowników biura. Marek Rosiak został trafiony pięciokrotnie, zginął na miejscu. Później sprawca zaatakował Pawła Kowalskiego paralizatorem, powalił na ziemię i kilkakrotnie ranił go nożem. Napastnika obezwładnił strażnik miejski. Według świadków tragedii Cyba krzyczał, iż chciał zabić Jarosława Kaczyńskiego i "powystrzelać PiS-owców".

20 grudnia 2011 roku Sąd Okręgowy w Łodzi skazał Cybę na dożywocie. Zdecydował też, że będzie on mógł ubiegać się o przedterminowe, warunkowe zwolnienie po 30 latach. W kwietniu 2012 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi podtrzymał wyrok dożywotniego więzienia dla Cyby.