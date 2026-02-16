Rusza kampania "Zaloguj się do relacji"

Kampania społeczna "Zaloguj się do relacji" Źródło: Agora S.A.

Kampania koncentruje się na relacjach w rzeczywistości, w której ekrany są stałym elementem codziennego życia - zarówno dorosłych, jak i dzieci. Zwraca uwagę na znaczenie higieny cyfrowej jako elementu dobrostanu oraz na to, że codzienne nawyki związane z technologią wpływają na jakość relacji, koncentrację i poczucie bliskości.

"Zaloguj się do relacji" przesuwa punkt ciężkości z kontroli i zakazów na uważność oraz odpowiedzialność dorosłych, podkreślając, że to oni tworzą cyfrowe środowisko, w którym dorastają dzieci.

"Możemy pozytywnie wpłynąć na codzienne nawyki wielu osób"

W kampanię zaangażował się TVN Warner Bros. Discovery jako patron medialny.

- Skala problemu społecznego, jakim jest nadmierne korzystanie z urządzeń cyfrowych, jest ogromna, a my wyszliśmy z założenia, że budując silne partnerstwo, możemy pozytywnie wpłynąć na codzienne nawyki wielu osób. Bardzo dziękuję IAA Polska i Havas Play, którzy uwierzyli w ten pomysł i sprawili, że mógł się on dzięki naszej współpracy urzeczywistnić. Dziękuję też wszystkim mediom - Grupie Bauer Media, Ringier Axel Springer Polska, TVN Warner Bros. Discovery, Grupie Wirtualna Polska i ZPR Media - za zaangażowanie w kampanię. Mimo że na co dzień ze sobą konkurujemy, teraz mówimy jednym głosem i łączymy swoje zasięgi, żeby dotrzeć z przekazem "Zaloguj się do relacji" do jak największej liczby odbiorców - mówi Bartosz Hojka, prezes Grupy Agora.

- Wokół ważnego społecznie celu udało nam się skupić nie tylko media. Kampanię wsparli finansowo członkowie IAA Polska, jak bank PKO BP, a także Fundacja PZU oraz firma Deichmann, a twórcy i producenci reklam, których pracę koordynował Havas Play, stworzyli niezwykle sugestywny przekaz. Jako organizacja branżowa,skupiająca wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej, mamy poczucie, że w ten sposób najpełniej realizujemy misję IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy - mówi Jerzy Minorczyk, członek zarządu IAA Polska.

Strategia, koncepcja kreatywna kampanii i produkcja zostały przygotowane i przeprowadzone przez Havas Play. Spoty wideo oraz spoty radiowe pokazują codzienne, dobrze znane sytuacje, w których technologia odciąga uwagę od rozmowy i wspólnego bycia. Kreacje z założenia mają skłaniać do refleksji i spojrzenia na własne nawyki z perspektywy relacji z bliskimi.

- To niezwykły projekt i rzadko spotykana możliwość realizacji tak kompleksowej, kompetencyjnie wymagającej kampanii społecznej. Pracowaliśmy z zespołem multidyscyplinarnym, złożonym z wielu stron - mediów, organizacji branżowych, ekspertów i partnerów - co pozwoliło stworzyć przekaz adekwatny do skali i wagi tematu, a nam dało poczucie, że potrafimy zjednoczyć siły i pracować wspólnie nad ważnymi społecznie projektami - mówi Małgorzata Węgierek, CEO Havas Media Network.

Strona zalogujsiedorelacji.pl, która jest istotnym elementem kampanii, w przystępny sposób porządkuje najważniejsze treści w jednym miejscu. Pokazuje temat z różnych perspektyw i oferuje proste do zastosowania na co dzień rozwiązania. Wkład zapewnili partnerzy merytoryczni kampanii: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa" oraz Fundacja Panoptykon.

Partnerem badawczym projektu jest agencja IQS, która zbada czy, w jakim zakresie i na jakich poziomach kampania "Zaloguj się do relacji" przyczyni się do zwiększenia świadomości rodziców na temat higieny cyfrowej i wpłynie na zmianę postaw, zachęcając do bardziej świadomego korzystania z urządzeń cyfrowych.

Kampania "Zaloguj się do relacji" powstała z inicjatywy Grupy Agora w porozumieniu z IAA Polska. Współorganizatorem kampanii jest agencja Havas Play odpowiedzialna za koncepcję kreatywną i realizację materiałów.

Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Fundacja PZU oraz Deichmann. Mediami wspierającymi kampanię są: Grupa Agora (AMS, Gazeta.pl, Gazeta Wyborcza, Grupa Eurozet, Helios, Radio TOK FM, Radio ZET); Bauer Media Group (Grupa RMF, RMF ON, RMF 24, Bauer Media Outdoor); Ringier Axel Springer Polska (Business Insider, Forbes, Newsweek, Onet); TVN Warner Bros. Discovery; Wirtualna Polska; ZPR Media (Radio ESKA, Super Express). Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa" oraz Fundacja Panoptykon. Partnerem badawczym kampanii jest agencja IQS. Kampanię w swoich kanałach wspierają również Blix, Disney, IMS Sensory, Retail Media oraz Żabka.

