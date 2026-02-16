Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rusza kampania "Zaloguj się do relacji"

Kampania pod hasłem "Zaloguj się do relacji"
Kampania społeczna "Zaloguj się do relacji"
Źródło: Agora S.A.
Startuje ogólnopolska kampania społeczna pod hasłem "Zaloguj się do relacji", której celem jest budowanie świadomości wpływu technologii na codzienne relacje oraz promowanie bardziej uważnego, jakościowego korzystania z urządzeń cyfrowych. TVN Warner Bros. Discovery jest patronem medialnym kampanii. Organizatorami są Grupa Agora, IAA Polska oraz Havas Play.

Kampania koncentruje się na relacjach w rzeczywistości, w której ekrany są stałym elementem codziennego życia - zarówno dorosłych, jak i dzieci. Zwraca uwagę na znaczenie higieny cyfrowej jako elementu dobrostanu oraz na to, że codzienne nawyki związane z technologią wpływają na jakość relacji, koncentrację i poczucie bliskości.

"Zaloguj się do relacji" przesuwa punkt ciężkości z kontroli i zakazów na uważność oraz odpowiedzialność dorosłych, podkreślając, że to oni tworzą cyfrowe środowisko, w którym dorastają dzieci.

"Możemy pozytywnie wpłynąć na codzienne nawyki wielu osób"

W kampanię zaangażował się TVN Warner Bros. Discovery jako patron medialny.

Kampania pod hasłem "Zaloguj się do relacji"
Kampania pod hasłem "Zaloguj się do relacji"

- Skala problemu społecznego, jakim jest nadmierne korzystanie z urządzeń cyfrowych, jest ogromna, a my wyszliśmy z założenia, że budując silne partnerstwo, możemy pozytywnie wpłynąć na codzienne nawyki wielu osób. Bardzo dziękuję IAA Polska i Havas Play, którzy uwierzyli w ten pomysł i sprawili, że mógł się on dzięki naszej współpracy urzeczywistnić. Dziękuję też wszystkim mediom - Grupie Bauer Media, Ringier Axel Springer Polska, TVN Warner Bros. Discovery, Grupie Wirtualna Polska i ZPR Media - za zaangażowanie w kampanię. Mimo że na co dzień ze sobą konkurujemy, teraz mówimy jednym głosem i łączymy swoje zasięgi, żeby dotrzeć z przekazem "Zaloguj się do relacji" do jak największej liczby odbiorców - mówi Bartosz Hojka, prezes Grupy Agora.

- Wokół ważnego społecznie celu udało nam się skupić nie tylko media. Kampanię wsparli finansowo członkowie IAA Polska, jak bank PKO BP, a także Fundacja PZU oraz firma Deichmann, a twórcy i producenci reklam, których pracę koordynował Havas Play, stworzyli niezwykle sugestywny przekaz. Jako organizacja branżowa,skupiająca wszystkich uczestników procesu komunikacji marketingowej, mamy poczucie, że w ten sposób najpełniej realizujemy misję IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy - mówi Jerzy Minorczyk, członek zarządu IAA Polska.

Strategia, koncepcja kreatywna kampanii i produkcja zostały przygotowane i przeprowadzone przez Havas Play. Spoty wideo oraz spoty radiowe pokazują codzienne, dobrze znane sytuacje, w których technologia odciąga uwagę od rozmowy i wspólnego bycia. Kreacje z założenia mają skłaniać do refleksji i spojrzenia na własne nawyki z perspektywy relacji z bliskimi.

- To niezwykły projekt i rzadko spotykana możliwość realizacji tak kompleksowej, kompetencyjnie wymagającej kampanii społecznej. Pracowaliśmy z zespołem multidyscyplinarnym, złożonym z wielu stron - mediów, organizacji branżowych, ekspertów i partnerów - co pozwoliło stworzyć przekaz adekwatny do skali i wagi tematu, a nam dało poczucie, że potrafimy zjednoczyć siły i pracować wspólnie nad ważnymi społecznie projektami - mówi Małgorzata Węgierek, CEO Havas Media Network.

Kampania pod hasłem "Zaloguj się do relacji"
Kampania pod hasłem "Zaloguj się do relacji"

Strona zalogujsiedorelacji.pl, która jest istotnym elementem kampanii, w przystępny sposób porządkuje najważniejsze treści w jednym miejscu. Pokazuje temat z różnych perspektyw i oferuje proste do zastosowania na co dzień rozwiązania. Wkład zapewnili partnerzy merytoryczni kampanii: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa" oraz Fundacja Panoptykon.

Partnerem badawczym projektu jest agencja IQS, która zbada czy, w jakim zakresie i na jakich poziomach kampania "Zaloguj się do relacji" przyczyni się do zwiększenia świadomości rodziców na temat higieny cyfrowej i wpłynie na zmianę postaw, zachęcając do bardziej świadomego korzystania z urządzeń cyfrowych.

Kampania "Zaloguj się do relacji" powstała z inicjatywy Grupy Agora w porozumieniu z IAA Polska. Współorganizatorem kampanii jest agencja Havas Play odpowiedzialna za koncepcję kreatywną i realizację materiałów.

Partnerami głównymi są: PKO Bank Polski, Fundacja PZU oraz Deichmann. Mediami wspierającymi kampanię są: Grupa Agora (AMS, Gazeta.pl, Gazeta Wyborcza, Grupa Eurozet, Helios, Radio TOK FM, Radio ZET); Bauer Media Group (Grupa RMF, RMF ON, RMF 24, Bauer Media Outdoor); Ringier Axel Springer Polska (Business Insider, Forbes, Newsweek, Onet); TVN Warner Bros. Discovery; Wirtualna Polska; ZPR Media (Radio ESKA, Super Express). Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacja "Instytut Cyfrowego Obywatelstwa" oraz Fundacja Panoptykon. Partnerem badawczym kampanii jest agencja IQS. Kampanię w swoich kanałach wspierają również Blix, Disney, IMS Sensory, Retail Media oraz Żabka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: red.

Źródło: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Technologiacyfryzacja
Czytaj także:
Wypadek na torach pod Mińskiem Mazowieckim (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria sieci trakcyjnej. Wstrzymany ruch pociągów na Pomorzu
Trójmiasto
Zawalił się Łuk Miłości na włoskim wybrzeżu
Łuk Miłości zawalił się tuż po Walentynkach
METEO
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Na rynkach ropy cisza. Burzę mogą przynieść rozmowy USA z Iranem
BIZNES
imageTitle
Bezwładnie sunął po śniegu. Na stoku panowała cisza
EUROSPORT
Piotr Mueller
Starcie posłów, groźba Kaczyńskiego. Mueller: emocji było za dużo
Polska
imageTitle
Zamieniłaby złote medale, by tylko móc cofnąć czas
EUROSPORT
Inauguracja Rady Pokoju. Kilkunastu przywódców u boku Trumpa
Rada Pokoju wyśle pieniądze i żołnierzy do Strefy Gazy. Trump podał szczegóły
Świat
imageTitle
Polski duet z szansą na medal. Dziś ostatni olimpijski konkurs
EUROSPORT
Rano było jeszcze mroźno (-15)
Mroźny początek tygodnia. Tu w nocy było najzimniej
METEO
Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Bratysławie
Rubio o Europie. "Nie prosimy, by była wasalem"
Świat
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Płace, zatrudnienie i dane o przemyśle. Taki będzie tydzień w gospodarce
BIZNES
imageTitle
Polska para sportowa z rekordem życiowym. Wystąpi w finale
EUROSPORT
imageTitle
Zakpili z niewiernego Norwega. Mistrzowski trolling na walentynki
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Lider węgierskiej opozycji: jeśli stworzymy rząd, pierwszego dnia będzie ekstradycja
Polska
Mężczyznę zatrzymano w hotelu w Krakowie
Zabrał towar, ale nie zapłacił
WARSZAWA
Zderzenie na S8 pod Ostrowią Mazowiecką
Tragiczny wypadek na S8. Dwie osoby nie żyją, jedna w szpitalu
WARSZAWA
35 min
Smog niszczy płuca
Rak płuc. Niektórzy mogą "żyć latami w dobrym zdrowiu"
Wywiad medyczny
pieniadze mieszkanie dom PLN shutterstock_2623833497
Polacy polubili luksus. W tym segmencie popyt rośnie
BIZNES
Zaginiona Nancy Guthrie wraz z córką, prezenterką telewizyjną Savannah Guthrie
Po porwaniu matki znanej prezenterki znaleziono rękawiczkę. FBI ma próbkę DNA
Świat
imageTitle
Anthony Edwards najlepszym zawodnikiem w rywalizacji gwiazd
EUROSPORT
Mróz
Ostrzeżenia IMGW. Siarczysty mróz nadal trzyma
METEO
Rosjanie w Afryce
Ryby z Afryki w służbie Kremla. Tak Putin zarabia na wojnę
BIZNES
Kobieta z dzieckiem. W tle skutki rosyjskiego ataku, Browary (10.10.2025)
Dla nich wojna trwa całe życie. "Rośnie pokolenie, które nie zna innej rzeczywistości"
Świat
imageTitle
Nerwy puściły, w ruch poszły pięści. Sędziowie z trudem opanowali sytuację
EUROSPORT
Sekretarz stanu USA Marco Rubio w Bratysławie
Rubio o śmierci Nawalnego. "Nie mamy powodów, by kwestionować europejski raport"
Świat
Tablica z wynikiem głosowania na sali obrad Sejmu w sprawie SAFE
"Dominują głosy oszołomów". W PiS była "absolutna" dyscyplina
Polska
Europoseł Polski 2050 Michał Kobosko na posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów IMCO w PE ws. kandydatury Warszawy na siedzibę Urzędu UE ds. Celnych (EUCA), Bruksela, 28 stycznia 2026
Kobosko: awans Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremiera dewastujący dla całej koalicji
Patryk Michalski
Barack Obama
Obama znów o kosmitach
Świat
Donald Trump, Rada Pokoju
Wraca temat Rady Pokoju, "symboliczny koniec" Polski 2050, kolejna szansa na medal
TO WARTO WIEDZIEĆ
Zima, śnieg, lód, morze
Mroźny i śnieżny początek tygodnia
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica