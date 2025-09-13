Poderwane samoloty. Zamknięta przestrzeń i lotnisko w Lublinie

Rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa. Komunikat Dowództwa Operacyjnego RSZ Źródło: TVN24

W sobotę na platformie X Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że "rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej". Jako powód wskazano na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych w regionach Ukrainy, które graniczą z Polską.

"W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury" - zapewniono. Przekazano również, że w przestrzeni powietrznej naszego kraju operują polskie oraz sojusznicze samoloty. Jak podano, naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego "osiągnęły stan najwyższej gotowości".

W komunikacie wyjaśniono, że podjęte działania "mają charakter prewencyjny", a ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli - w szczególności w rejonach znajdujących się blisko zagrożonego obszaru.

❗️Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zamknięte lotnisko i strefa kontrolowana wokół lotniska w Lublinie

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała, że "z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych".

Rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski uściślił, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta do godziny 18.

W związku ze zmianą w funkcjonowaniu lotniska samolot linii Aeroitalia z Rzymu, który miał lądować o godzinie 16.40, został przekierowany do Katowic. Opóźniony ma zostać też przylot Wizz Air ze Splitu do Lublina z godziny 19.25 na godzinę 19.55, natomiast wylot do Splitu przesunięto na godzinę 20.30. Lubelski port lotniczy obsługuje loty między innymi do Gdańska, Londynu, Dublina, Warszawy i Barcelony.

Premier o "stanie najwyższej gotowości"

O rozpoczęciu operowania polskiego i sojuszniczego lotnictwa poinformował również premier Donald Tusk. "Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazał za pośrednictwem platformy X.

W związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów operujących nad Ukrainą w pobliżu granicy z Polską, w naszej przestrzeni rozpoczęło się prewencyjne operowanie lotnictwa - polskiego i sojuszniczego. Naziemne systemy obrony powietrznej osiągnęły stan najwyższej gotowości. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 13, 2025 Rozwiń

