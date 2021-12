Różanka. Jechali do pożaru, wpadli w poślizg. Trzech strażaków w szpitalu

Na drodze wojewódzkiej numer 816 w pobliżu miejscowości Różanka (Lubelskie) wóz strażacki wpadł w poślizg i przewrócił się na dach. Trzech jadących do pożaru strażaków trafiło do szpitala.

Jechali do pożaru, wpadli w poślizg

- Na miejscu policjanci potwierdzili zgłoszenie i ustalili, że strażacy jadący do pożaru wpadli w poślizg, co doprowadziło do dachowania pojazdu – mówi sierżant sztabowy Elwira Tadyniewicz z Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.