Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Generał Kukuła: Wartość rakiety się nie liczy. Życie Polaka nie ma ceny

Wiesław Kukuła
Kukuła: najtrudniejszymi nocami były dla mnie noce, kiedy traciłem żołnierza
Źródło: TVN24
Nie liczy się wartość rakiety użytej do zestrzelenia drona. Liczy się wartość tego, co ten dron może zniszczyć. Jeśli to ma być życie Polaka, to ono nie ma ceny - podkreślał w "Faktach po Faktach" w TVN24 szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Tak odpowiedział na pojawiające się zarzuty dotyczące wysokiego kosztu zestrzeliwania dronów.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Część obiektów zestrzelono. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

O to, co wojsko wykorzystywało do zestrzelenia dronów, był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał Wiesław Kukuła. - To jest tajemnica wojskowa. Dzisiaj obserwowaliśmy wzmożony ruch ekspertów, którzy powiedzieli, że strzelaliśmy bardzo drogimi rakietami - odpowiedział.

Jak zaznaczył, "to nie jest kompletnie nasz system wartości". - Nie liczy się wartość tej rakiety. Liczy się wartość tego, co ten dron może zniszczyć. Jeśli to ma być życie Polaka, to ono nie ma ceny. Użyjemy sto razy droższej rakiety, jeśli uratujemy życie choć jednego Polaka, więc nasze myślenie jest kompletnie odmienne. Zupełnie inaczej to wartościujemy - powiedział.

- Naszą misją jest obrona polskich obywateli. To jest dobro nadrzędne i tym się kierujemy w tej sytuacji. Podkreślam, choćby ta rakieta kosztowała 100 milionów dolarów to jeśli uznamy, że zagraża życiu, zagraża miastu, zagraża miejscowości, to palec pilotowi nie drgnie w momencie, kiedy ją odpali - zapewnił generał Kukuła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
10 2000 kropka cl-0002

TVN24 HD
WYDANIE SPECJALNE

10 2000 kropka cl-0002
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskiebezpieczeństwoRosjaKonflikty zbrojne RosjiPolityka zagraniczna Rosji
Czytaj także:
Władysław Kosiniak-Kamysz
"Konkretne deklaracje" sojuszników. Szef MON: wzmocnienie w kilkadziesiąt godzin
Polska
Julia Szeremeta
Była na deskach, ma medal mistrzostw świata. Nerwy w walce Szeremety
EUROSPORT
USA POLSKA DYPLOMACJA Prezydent Polski Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu
Nawrocki rozmawiał z Trumpem
Polska
Służby w miejscu upadku rosyjskiego drona w miejscowości Wohyń w woj. lubelskim
Drony nad Polską. "Obserwowano, w jaki sposób zachowają się polskie instytucje"
Sebastian Klauziński
FPF
"Ten dzień jest przełomem". Siemoniak: koniec złudzeń co do Putina
Polska
imageTitle
Gwiazdor z NBA wpadł w furię, okładał ścianę pięściami
EUROSPORT
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki
WARSZAWA
Joe Wilson
"Czas na negocjacje się skończył". Kongresmen: to był akt wojny
Polska
Popularność e-papierosów rośnie
Nowy produkt na rynku e-papierosów. Jest reakcja ministerstwa
BIZNES
Karol Nawrocki, Donald Tusk
Zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Polska
Cezary Tomczyk
Wojskowe ćwiczenia na Białorusi. Tomczyk: nikomu nie radziłbym tego lekceważyć
Polska
Dron znaleziony na polu w Sobótce (woj. świętokrzyskie)
Służby znajdują coraz więcej dronów. Najnowsze dane
Lublin
Zalana ulica
Deszczowy front przemierzy kraj. Pogoda na jutro
METEO
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
Kultura i styl
imageTitle
Piłkarskie jaja. "Natura dyktuje reguły gry", boisko zamknięte na miesiąc
EUROSPORT
Spadający obiekt w powiecie garwolińskim
"Pierwsza myśl, że to wybuch wojny". Nagrania ze spadającymi obiektami
Lublin
Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Białorusi, generał dywizji Paweł Murawiejko
FAŁSZ"Prowokacja Ukrainy, Tuska i UE", by "wpłynąć na Trumpa". Dezinformacja po ataku
Michał Istel
sikorski-orban-
Sikorski ściął się z Orbanem. "Nie, Viktorze..."
Polska
Szymon Hołownia
Było spotkanie partii bez szefa. Jaka przyszłość czeka Hołownię?
Polska
Donald Tusk
Tusk: są konkretne propozycje dla Polski
Polska
Larry Ellison
Ellison wyprzedził Muska i stał się najbogatszym człowiekiem świata
BIZNES
25910114
Tusk informował o dronach, Kaczyński nieobecny. Rzecznik PiS komentuje
Polska
Łazik Perseverance bada krater Jezero na Marsie
Życie na Marsie? Znaleziono "jeden z najlepszych dotychczas dowodów"
METEO
Wyryki
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską. Co wiemy
Polska
Warszawa
Obniżka stóp procentowych w 2026 roku "niższa niż zakłada rynek". Prognoza wielkiej agencji
BIZNES
imageTitle
Wielki powrót. Fabiański na ratunek
EUROSPORT
Wohyń
"Myślał, że to wentylatory w chlewni". To był dron
Lublin
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
WARSZAWA
imageTitle
Dwie Polki już pewne medali. Do akcji wkroczy jeszcze Szeremeta
EUROSPORT
makler maklerzy gielda shutterstock_376748761
Obce drony nad Polską. Złoty i giełda reagują
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica