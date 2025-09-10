Generał Kukuła: Wartość rakiety się nie liczy. Życie Polaka nie ma ceny

Kukuła: najtrudniejszymi nocami były dla mnie noce, kiedy traciłem żołnierza Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dowiedz się więcej: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską WYDANIE SPECJALNE

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Część obiektów zestrzelono. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone.

O to, co wojsko wykorzystywało do zestrzelenia dronów, był pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał Wiesław Kukuła. - To jest tajemnica wojskowa. Dzisiaj obserwowaliśmy wzmożony ruch ekspertów, którzy powiedzieli, że strzelaliśmy bardzo drogimi rakietami - odpowiedział.

Jak zaznaczył, "to nie jest kompletnie nasz system wartości". - Nie liczy się wartość tej rakiety. Liczy się wartość tego, co ten dron może zniszczyć. Jeśli to ma być życie Polaka, to ono nie ma ceny. Użyjemy sto razy droższej rakiety, jeśli uratujemy życie choć jednego Polaka, więc nasze myślenie jest kompletnie odmienne. Zupełnie inaczej to wartościujemy - powiedział.

- Naszą misją jest obrona polskich obywateli. To jest dobro nadrzędne i tym się kierujemy w tej sytuacji. Podkreślam, choćby ta rakieta kosztowała 100 milionów dolarów to jeśli uznamy, że zagraża życiu, zagraża miastu, zagraża miejscowości, to palec pilotowi nie drgnie w momencie, kiedy ją odpali - zapewnił generał Kukuła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD