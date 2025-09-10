Sikorski o słowach Rosjan: jeśli to jest przyznanie się do winy, to mamy postęp

Sikorski o stanowisku rosyjskiego MON: jeśli jest to forma przyznania się do winy, no to mamy postęp Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dowiedz się więcej: Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską WYDANIE SPECJALNE

W nocy z wtorku na środę doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie ataku Rosji na Ukrainę.

Dowiedz się więcej: Tusk będzie rozmawiał z europejskimi liderami i szefem NATO RELACJA

Sikorski: jeśli jest to forma przyznania się do winy, no to mamy postęp

Rosyjski resort obrony przekazał, że nie planował ataków na Polskę. Dodał, że maksymalny zasięg użytych bezzałogowych statków powietrznych nie przekracza 700 km. Rosyjskie MSZ poinformowało, że jest gotowe dołączyć do ewentualnych konsultacji między ministerstwami obrony Rosji i Polski.

O stanowisko rosyjskiego MON został zapytany podczas popołudniowej konferencji prasowej wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

- To ciekawe, bo chargé d’affaires ambasady rosyjskiej (Andriej Ordasz) powiedział, że to nie są rosyjskie drony - zauważył Sikorski. - Jeśli jest to forma przyznania się do winy, no to mamy postęp, ale wolelibyśmy, żeby oni tych dronów po prostu nie przysyłali nad Polskę - dodał wicepremier.

Wcześniej Sikorski informował, że w południe został wezwany chargé d'affaires ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, któremu wręczona została nota protestacyjna.

OGLĄDAJ: TVN24 HD