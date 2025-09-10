Logo strona główna
Polska

Sikorski o słowach Rosjan: jeśli to jest przyznanie się do winy, to mamy postęp

Konferencja Radosława Sikorskiego
Sikorski o stanowisku rosyjskiego MON: jeśli jest to forma przyznania się do winy, no to mamy postęp
Źródło: TVN24
Radosław Sikorski odniósł się do stanowiska rosyjskiego MON, które przekazało, że jest gotowe na rozmowy z polskim resortem obrony na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. - Jeśli jest to forma przyznania się do winy, no to mamy postęp, ale wolelibyśmy, żeby oni tych dronów po prostu nie przysyłali nad Polskę - powiedział.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

W nocy z wtorku na środę doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej w trakcie ataku Rosji na Ukrainę.

Tusk będzie rozmawiał z europejskimi liderami i szefem NATO
Dowiedz się więcej:

Tusk będzie rozmawiał z europejskimi liderami i szefem NATO

RELACJA

Sikorski: jeśli jest to forma przyznania się do winy, no to mamy postęp

Rosyjski resort obrony przekazał, że nie planował ataków na Polskę. Dodał, że maksymalny zasięg użytych bezzałogowych statków powietrznych nie przekracza 700 km. Rosyjskie MSZ poinformowało, że jest gotowe dołączyć do ewentualnych konsultacji między ministerstwami obrony Rosji i Polski.

O stanowisko rosyjskiego MON został zapytany podczas popołudniowej konferencji prasowej wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

- To ciekawe, bo chargé d’affaires ambasady rosyjskiej (Andriej Ordasz) powiedział, że to nie są rosyjskie drony - zauważył Sikorski. - Jeśli jest to forma przyznania się do winy, no to mamy postęp, ale wolelibyśmy, żeby oni tych dronów po prostu nie przysyłali nad Polskę - dodał wicepremier.

Wcześniej Sikorski informował, że w południe został wezwany chargé d'affaires ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, któremu wręczona została nota protestacyjna.

WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA

Autorka/Autor: mjz/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

TAGI:
DronyPolskaRosjaAtak Rosji na UkrainęWojna w UkrainieRadosław Sikorski
