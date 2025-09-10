Sikorski: padła komenda "strzelać"

Sikorski: nie mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Szef MSZ na konferencji prasowej omówił najważniejsze kwestie dotyczące rosyjskich dronów nad Polską.

Zapytany, czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie, zaznaczył, iż "nie będzie ściemniał, że nie może być gorzej, ale nasze państwo stanęło na wysokości zadania".

Wicepremier ocenił, że rosyjski przywódca Władimir Putin drwi z wysiłków na rzecz pokoju prezydenta USA Donalda Trumpa.

Poinformował też, z którymi przedstawicielami zagranicznych partnerów odbył konsultacje.

Minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski zabrał na konferencji głos w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i decyzji o zestrzeleniu części z nich.

Jak mówił, "Polska przestrzeń powietrzna została 19 razy naruszona". - Nad Polskę nadleciały rosyjskie drony, które zostały zestrzelone. Nie mamy wątpliwości, że nie było to zdarzenie przypadkowe - oznajmił. - Jak już państwo wiecie, informację przekazał premier i Ministerstwo Obrony Narodowej, padła komenda "strzelać" - dodał.

Minister zaznaczył, że "zadziałały mechanizmy sojusznicze wewnątrz NATO". - W akcji uczestniczyły siły polskie, holenderskie, włoskie i niemieckie, za co sojusznikom serdecznie dziękujemy - powiedział.

Szef MSZ poinformował, że w południe został wyzwany chargé d'affaires ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, któremu wręczona została nota protestacyjna. Powiadomił też, że przeprowadził szerokie konsultacje, między innymi z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą i z wysoką przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Kają Kallas. - Przekazałem informacje także sekretarzowi stanu USA Marco Rubio - dodał.

Sikorski: Polska zwróciła się o uruchomienie artykułu 4. Traktatu

- Mamy do czynienia z bezprecedensowym przypadkiem ataku nie tylko na terytorium Polski, ale także na terytorium NATO i Unii Europejskiej. W związku z tym Polska zwróciła się do Sojuszu Północnoatlantyckiego o uruchomienie artykułu 4. Traktatu. Instrukcję w tej sprawie ode mnie rano otrzymał nasz stały przedstawiciel, ambasador Jacek Najder - oświadczył Sikorski.

Art. 4 zakłada, że w formule Rady Północnoatlantyckiej sojusznicy omawiają sytuację zagrożenia i mogą - choć nie muszą - wypracować wspólną decyzję ws. reakcji. Ten artykuł Traktatu - stanowiącego podstawę działania Sojuszu - został aktywowany już kilkukrotnie w ostatnich latach, w tym przez Polskę w marcu 2014 roku, w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i aneksji Krymu.

- Jako minister spraw zagranicznych przeprowadziłem szerokie konsultacje, między innymi i po pierwsze z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą, z Kają Kallas - wysoką przedstawiciel do spraw zagranicznych i obrony Unii Europejskiej. Przekazałem informacje także sekretarzowi stanu USA Marco Rubio. O zdarzeniu zostali poinformowani partnerzy z Trójkąta Weimarskiego, Rady Państw Morza Bałtyckiego i (...) prezydencja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, minister spraw zagranicznych Finlandii Elina Valtonen - dodał.

Sikorski: polskie państwo stanęło na wysokości zadania

Wicepremier i szef MSZ był pytany, czy Polacy, a w szczególności mieszkańcy przygranicznych miejscowości, mogą czuć się bezpiecznie. - Uważam, że to, co się stało poprzedniej nocy, (...) potwierdziło, że nasz system obrony przeciwlotniczej i nie tylko, cały system reagowania państwa, działa dobrze - odpowiedział.

Podkreślił, że "na szczeblu politycznym, szczeblach wojskowych, obrona cywilna - wszyscy zrobili to, co do nich należy". - To jest wróg, który atakuje naszego sąsiada już od trzech i pół roku z wielką intensywnością i okrucieństwem, więc ja nie będę ściemniał, że nie może być gorzej, ale Polacy i polskie państwo przygotowali się do tego czasu kryzysu i dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że nasze państwo stanęło na wysokości zadania - stwierdził Radosław Sikorski.

Sikorski: Putin drwi z pokojowych wysiłków Trumpa

Sikorski został zapytany o to, czego w tej sytuacji spodziewa się po prezydencie USA Donaldzie Trumpie. Odparł, że jego zdaniem Putin drwi z pokojowych wysiłków Trumpa.

- Niestety, po szczycie na Alasce mieliśmy zamiast zawieszenia broni intensyfikację rosyjskich ataków na Ukrainie. To, co się działo nad polskim niebem ostatniej nocy, jest odpryskiem wzmożonej ofensywy przeciwko Ukrainie - powiedział. - Spodziewam się, że prezydent Trump będzie chciał pokazać Polsce (...), że to, co mówił o bezpieczeństwie Polski, będzie wsparte czynami - dodał minister.

Sikorski: gdyby to było przypadkowe, to drony by leciały znad Ukrainy

Szef MSZ był pytany podczas briefingu prasowego, czy w związku z doniesieniami, że część dronów naruszyła polską przestrzeń powietrzną, przylatując z Białorusi, Polska zamierza podjąć kroki dyplomatyczne w stosunku do tego państwa. - Gdyby były to przypadkowe naruszenia, to spodziewalibyśmy się ich z terytorium Ukrainy - odpowiedział Sikorski. Ocenił, że stosunki polsko-białoruskie są niedobre, co - jego zdaniem - "wynika z tego, co robi Białoruś". Zaznaczył, że Białoruś "więzi Polaków, w tym Andrzeja Poczobuta, bierze też zakładników, takich jak ostatni podróżnik karmelita i przede wszystkim organizuje we współpracy z Federacją Rosyjską (...) ćwiczenia wojskowe o agresywnym scenariuszu - ZAPAD". - Mam nadzieję, że prezydent (Alaksandr) Łukaszenka zrozumie, że miarka się przebrała - stwierdził minister spraw zagranicznych.

Drony nad Polską

W nocy z wtorku na środę co najmniej kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował o 19 przekroczeniach granicy przez bezzałogowce z Rosji. Poderwane w nocy polskie i sojusznicze lotnictwo zestrzeliło te, które stwarzały zagrożenie.

Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał, że na wniosek Polski odbyły się konsultacje NATO w ramach art. 4 Traktatu północnoatlantyckiego. Wcześniej premier Tusk przekazał, że wniosek o konsultacje to wspólna decyzja z prezydentem Nawrockim.

