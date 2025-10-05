"Intensywne operowanie" samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej

W niedzielę około godziny 4.10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że w związku z rosyjskimi atakami na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy "uruchomiono wszystkie niezbędne procedury".
"W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano.
Dowództwo zaznaczyło, że działania te mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli - zwłaszcza w rejonach znajdujących się blisko zagrożonego obszaru.
Zachodnia Ukraina zaatakowana
W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie drony ponownie zaatakowały Lwów i zachodnią Ukrainę. Wcześniej agencja Ukrinform informowała o rosyjskim ataku na dużą skalę na całą Ukrainę, w tym na graniczące z Polską rejony zachodnie.
Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował na Telegramie, że "systemy obrony powietrznej miasta są aktywne". W mieście dały się słyszeć liczne eksplozje - przekazała agencja Ukrinform powołując się na lokalne władze.
Atak dronów potwierdziła lwowska Regionalna Administracja Wojskowa (RMA). Wezwała mieszkańców miasta do niezbliżania się do okien lub pozostania w schronach. Szef lwowskiej RMA Maksym Kozyrskij zaapelował o zachowanie ciszy i sprawdzanie na bieżąco komunikatów władz.
Źródło: tvn24.pl, PAP
