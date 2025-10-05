Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Intensywne operowanie" samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej

Polskie myśliwce
Nawrocki: Wojsko Polskie jest gotowe do tego, aby zawsze reagować odpowiednio na łamanie polskiej granicy
W polskiej przestrzeni powietrznej intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Działania są związane z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Mają charakter prewencyjny.

W niedzielę około godziny 4.10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że w związku z rosyjskimi atakami na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy "uruchomiono wszystkie niezbędne procedury".

"W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano.

Dowództwo zaznaczyło, że działania te mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli - zwłaszcza w rejonach znajdujących się blisko zagrożonego obszaru.

Zachodnia Ukraina zaatakowana

W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie drony ponownie zaatakowały Lwów i zachodnią Ukrainę. Wcześniej agencja Ukrinform informowała o rosyjskim ataku na dużą skalę na całą Ukrainę, w tym na graniczące z Polską rejony zachodnie.

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował na Telegramie, że "systemy obrony powietrznej miasta są aktywne". W mieście dały się słyszeć liczne eksplozje - przekazała agencja Ukrinform powołując się na lokalne władze.

Atak dronów potwierdziła lwowska Regionalna Administracja Wojskowa (RMA). Wezwała mieszkańców miasta do niezbliżania się do okien lub pozostania w schronach. Szef lwowskiej RMA Maksym Kozyrskij zaapelował o zachowanie ciszy i sprawdzanie na bieżąco komunikatów władz.

OGLĄDAJ: Szef MON: będziemy bronić siebie i sojuszników
pc

Szef MON: będziemy bronić siebie i sojuszników

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/DowOperSZ

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieLotnictwoWojna w UkrainieUkrainaRosjasamoloty
Czytaj także:
imageTitle
Sinner i Alcaraz faworyzowani? Niemiec ma pretensje
Najnowsze
W czasie propalestyńskiego protestu w Rzymie doszło do aktów wandalizmu
Protesty w europejskich stolicach. Doszło do starć z policją
Lotnisko w Wilnie
Zaobserwowano kilkanaście balonów. Prace kolejnego lotniska zakłócone
Donald Trump
Wybory w Czechach, apel Trumpa, szalejąca burza Amy
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz
Dziś spadnie deszcz, może zagrzmieć
METEO
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Znaleziono "szczątki obiektu przypominającego drona"
Polska
imageTitle
Real załatwił sprawę po przerwie. Czeka na odpowiedź Barcelony
EUROSPORT
imageTitle
Rywale siatkarskich reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy
EUROSPORT
imageTitle
Niespodzianka w Gdyni. Arka pokonała wicelidera
EUROSPORT
Babisz
"Jeżeli, broń Boże, coś się wydarzy, będziemy stać po stronie Polski"
imageTitle
Srebro Polaków na pocieszenie. "Było widać, że coś nam uciekało"
EUROSPORT
Viktor Orban
"Duży krok". Gratulacje z Budapesztu
imageTitle
Polacy na podium Speedway of Nations. Wielka klasa Australijczyków
EUROSPORT
Porywy wiatru we Francji w sobotę
Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
METEO
imageTitle
Perfekcyjny Bayern. Wystarczyło piętnaście sekund
EUROSPORT
Ambasada RP oburzona profanacją pomnika Jana Pawła II
Zdewastowany pomnik Jana Pawła II. Głos zabrała premier Włoch
imageTitle
Piękny gol, decydujący cios w końcówce. Liverpool pokonany w Londynie
EUROSPORT
Prezydent RP Karol Nawrocki
Widmo weta prezydenta. "Zdaję sobie sprawę, że będą pojawiać się problemy"
Polska
Mrówka rudnica (łac. Formica rufa)
Wrzucili kilka mrówek do słoika z mlekiem i zrobili jogurt
METEO
imageTitle
Marczyk walczy o tytuł w Chorwacji. Kosztowny błąd
EUROSPORT
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Noc z silnym wiatrem. Gdzie należy uważać
METEO
ANO wygrało wybory parlamentarne w Czechach
Ruch "czeskiego Orbana" ma zwycięstwo w kieszeni
Jastarnia
Z "kilku metrów" upadł na betonowy chodnik. Kitesurfer nie żyje
Polska
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
WARSZAWA
Noc, deszczowo
Przez Polskę przejdą opady. Pogoda na jutro
METEO
Donald Trump
Trump ostrzega: nie będę tolerować opóźnienia
Izrael deportował kolejnych aktywistów z Globalnej Flotylli Sumud
Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu
imageTitle
Jaki ojciec, tacy synowie. Wyjątkowy hat-trick
EUROSPORT
imageTitle
Manchester United wygrał. Trener może na razie spać spokojnie
EUROSPORT
Pociąg zaatakowany przez Rosjan
"Podwójne uderzenie" Rosjan. Kilkudziesięciu rannych, jeden zabity

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica