"Intensywne operowanie" samolotów w polskiej przestrzeni powietrznej

Nawrocki: Wojsko Polskie jest gotowe do tego, aby zawsze reagować odpowiednio na łamanie polskiej granicy

W niedzielę około godziny 4.10 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało na platformie X, że w związku z rosyjskimi atakami na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy "uruchomiono wszystkie niezbędne procedury".

"W naszej przestrzeni intensywnie operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano.

❗️Uwaga, w nocy z 4 na 5 października 2025 r. Federacja Rosyjska kolejny raz wykonuje uderzenia na obiekty znajdujące sie na terytorium Ukrainy.



Dowództwo zaznaczyło, że działania te mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochrona obywateli - zwłaszcza w rejonach znajdujących się blisko zagrożonego obszaru.

Zachodnia Ukraina zaatakowana

W nocy z soboty na niedzielę rosyjskie drony ponownie zaatakowały Lwów i zachodnią Ukrainę. Wcześniej agencja Ukrinform informowała o rosyjskim ataku na dużą skalę na całą Ukrainę, w tym na graniczące z Polską rejony zachodnie.

Mer Lwowa Andrij Sadowy poinformował na Telegramie, że "systemy obrony powietrznej miasta są aktywne". W mieście dały się słyszeć liczne eksplozje - przekazała agencja Ukrinform powołując się na lokalne władze.

Atak dronów potwierdziła lwowska Regionalna Administracja Wojskowa (RMA). Wezwała mieszkańców miasta do niezbliżania się do okien lub pozostania w schronach. Szef lwowskiej RMA Maksym Kozyrskij zaapelował o zachowanie ciszy i sprawdzanie na bieżąco komunikatów władz.

