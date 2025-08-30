Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane Źródło: TVN24

Dowództwo Operacyjne Rodzaju Siły Zbrojny poinformowało w sobotę nad ranem, że polskie i sojusznicze samoloty zostały poderwane w związku z kolejnym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie DORSZ na platformie X.

❗️Uwaga, w związku z kolejnym atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca… pic.twitter.com/PeStHWZU0x — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 30, 2025 Rozwiń

Zmasowany atak na Ukrainę

Rosja dokonała w nocy z piątku na sobotę zmasowanego ataku na obwód dnipropietrowski (południowo-wschodnia Ukraina) - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Serhij Lysak. Atakowany był też obwód zaporoski. "Były eksplozje. Atakowane są Dnipro i Pawłograd" - napisał Lysak, apelując do mieszkańców, aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.

Gubernator położonego dalej na południe obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow również poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. "Rosjanie zaatakowali miasto co najmniej trzema dronami" - napisał Fedorow.

Rosyjski atak na Zaporoże

Wojska rosyjskie kontrolują obecnie około 20 procent terytorium Ukrainy. Moskwa domaga się, aby Ukraina wycofała się z kontrolowanych przez nią częściowo obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskego i zaporoskiego w zamian za wstrzymanie ognia. Kijów odrzuca te żądania.

