Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Dowództwo Operacyjne Rodzaju Siły Zbrojny poinformowało w sobotę nad ranem, że polskie i sojusznicze samoloty zostały poderwane w związku z kolejnym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy.
"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie DORSZ na platformie X.
Zmasowany atak na Ukrainę
Rosja dokonała w nocy z piątku na sobotę zmasowanego ataku na obwód dnipropietrowski (południowo-wschodnia Ukraina) - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Serhij Lysak. Atakowany był też obwód zaporoski. "Były eksplozje. Atakowane są Dnipro i Pawłograd" - napisał Lysak, apelując do mieszkańców, aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.
Gubernator położonego dalej na południe obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow również poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. "Rosjanie zaatakowali miasto co najmniej trzema dronami" - napisał Fedorow.
Wojska rosyjskie kontrolują obecnie około 20 procent terytorium Ukrainy. Moskwa domaga się, aby Ukraina wycofała się z kontrolowanych przez nią częściowo obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskego i zaporoskiego w zamian za wstrzymanie ognia. Kijów odrzuca te żądania.
Autorka/Autor: os, kkop/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: BartlomiejMagierowski / Shutterstock