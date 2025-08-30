Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

Polskie myśliwce biorące udział w operacji Baltic Air Policing. Nagranie archiwalne
Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polskie myśliwce poderwane
Źródło: TVN24
W związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę zostały poderwane polskie myśliwce. "Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano w komunikacie.

Dowództwo Operacyjne Rodzaju Siły Zbrojny poinformowało w sobotę nad ranem, że polskie i sojusznicze samoloty zostały poderwane w związku z kolejnym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy.

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji, poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - czytamy w komunikacie DORSZ na platformie X. 

Zmasowany atak na Ukrainę

Rosja dokonała w nocy z piątku na sobotę zmasowanego ataku na obwód dnipropietrowski (południowo-wschodnia Ukraina) - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Serhij Lysak. Atakowany był też obwód zaporoski. "Były eksplozje. Atakowane są Dnipro i Pawłograd" - napisał Lysak, apelując do mieszkańców, aby pozostali w domach. Ukraińska obrona powietrzna ostrzegła, że w kierunku obwodu lecą pociski samosterujące.

Gubernator położonego dalej na południe obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow również poinformował o wybuchach i przerwach w dostawie prądu. "Rosjanie zaatakowali miasto co najmniej trzema dronami" - napisał Fedorow.

Rosyjski atak na Zaporoże
Rosyjski atak na Zaporoże
Źródło: Iwan Fiodorow/Ukraińska Prawda

Wojska rosyjskie kontrolują obecnie około 20 procent terytorium Ukrainy. Moskwa domaga się, aby Ukraina wycofała się z kontrolowanych przez nią częściowo obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskego i zaporoskiego w zamian za wstrzymanie ognia. Kijów odrzuca te żądania.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os, kkop/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: BartlomiejMagierowski / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaPolskaWojsko Polskie
Czytaj także:
Donald Trump
Co dalej ze spotkaniem Putin-Zełenski? Macron: Trump mógł zostać oszukany
Świat
Miejsce katastrofy myśliwca F-16 w Radomiu
Kolejne decyzje prezydenta, immunitet Manowskiej, zbiórka dla rodziny zmarłego pilota
TO WARTO WIEDZIEĆ
Upał, gorąco
W części kraju będzie upalnie
METEO
imageTitle
Świątek, Fręch i Majchrzak znów w akcji. O której mecze Polaków?
EUROSPORT
imageTitle
Piękne gole w Katowicach. GKS nie dał sobie wydrzeć wygranej
EUROSPORT
imageTitle
Polacy nie dali szans Serbom w Memoriale Wagnera
Najnowsze
imageTitle
Pierwszy polski gol w Bundeslidze od 825 dni
Najnowsze
Kawa
Kawa wspiera walkę z rakiem? Są pewne "ale"
Marek Nowicki
imageTitle
Pomógł w awansie Legii, już wita się z kibicami Romy
EUROSPORT
Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje
Odbudowa Pałacu Saskiego. Negocjacje dwa lata po konkursie
WARSZAWA
Dwóch groźnych gangsterów z Polski zostało zatrzymanych w Hiszpanii
Ten kraj jest popularny wśród polskich gangsterów
Dariusz Łapiński
Lot dreamliner
Lecieli do Chicago. Nad Morzem Północnym zawrócili do Warszawy
WARSZAWA
shutterstock_2044480022
Duże wygrane w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
Puste lokale w Centrum Lokalnym Kamionek
Bijatyka i atak epilepsji na skwerze. "Twierdzili, że poszło o kobietę"
WARSZAWA
imageTitle
Linette zostaje w Nowym Jorku. Awans po zaciętym meczu
EUROSPORT
Mężczyzna na Florydzie został zaatakowany przez niedźwiedzia tuż pod własnym domem
Zamknął drzwi domu i odwrócił się. Takiego widoku się nie spodziewał
METEO
imageTitle
Poznaliśmy finalistów w Wuhanie. Chińczyk będzie bronić tytułu
EUROSPORT
imageTitle
Wpadka lidera. W ekstraklasie nie ma już niepokonanych
EUROSPORT
Patrycja Redo-Łabędziewska
Patrycja Redo-Łabędziewska nagrodzona. "To wyróżnienie dla całego zespołu"
Polska
29 1925 fpf cl-0003
Niebo bez "Slaba". "Ta śmierć nie może pójść na marne"
Polska
Prezydent RP Karol Nawrocki
Nowy projekt prezydenta. "Mamy wątpliwości"
BIZNES
Burza, noc, piorun
Gdzie uważać na burze i ulewy. Alarmy IMGW wciąż w mocy
METEO
imageTitle
Barcelona przyspieszyła z rejestracją piłkarzy. Szczęsny następny w kolejce
EUROSPORT
29 2000 s2 gala cl-0015
Medale Wolności Słowa rozdane
Polska
Żurek
Żurek o wecie: będziemy wszyscy ponosić konsekwencje
Polska
Michał Wawer
"Nie jesteśmy entuzjastami koalicji z PiS-em"
Tomasz Pupiec
imageTitle
Ekspresowa Rybakina. Nie dała szans byłej mistrzyni US Open
EUROSPORT
strażnicy graniczni, lotnisko Gdańsk
W samolocie pił własny alkohol i zapalił papierosa. Wyprowadzili go w kajdankach
Trójmiasto
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Alert RCB dla kolejnych województw
METEO
imageTitle
Wszystkie siły na singla. Ważna decyzja przed meczem Majchrzaka
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica