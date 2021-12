Giertych inwigilowany za pomocą Pegasusa. "Może zachodzić podejrzenie, że chodziło o bezpośrednią inwigilację"

Świerczek: może zachodzić podejrzenie, że chodziło też o bezpośrednią inwigilację, czyli podsłuchiwanie

- To nie "jakaś", a bardzo konkretna firma. To właście Citizen Lab zgłosiło Apple’owi, że mają dziurę w systemie, że powinni zaaplikować specjalną łatkę, która spowoduje, że Pegasus nie będzie mógł inwigilować systemu. iPhone miał w swoim systemie dziurę, przez którą Pegasus przenikał i pobierał całe pakiety danych. Kto to zauważył? Właśnie Citizen Lab - podkreślał w TVN24 Piotr Świerczek, reporter "Czarno na białym", który opisywał sposób działania Pegasusa i wykorzystywanie go przez polskie służby.