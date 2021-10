Klementyna Suchanow o proteście w rocznicę wyroku TK i zbieraniu podpisów pod ustawą legalizującą aborcję

czytaj dalej

Unia Europejska to wspólnota wartości, ale czy polski rząd je podziela? Co dała nam obecność we Wspólnocie i czy nasz kraj poradziłby sobie bez jej wsparcia? Między innymi na te pytania postarają się odpowiedzieć goście "Debaty TVN24: Polska w Unii Europejskiej".