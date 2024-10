"Jedna z największych zasług". Czarzasty podsumowuje

Rok temu odbyły się wybory parlamentarne, po których doszło do zmiany władzy. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że do największych zasług udziału Lewicy w rządzącej koalicji należy doprowadzenie do tego, że do Polski popłynęły środki z Krajowego Planu Odbudowy, zabezpieczenie wypłat świadczeń socjalnych oraz walka o prawa wolnościowe.

Czarzasty o "jednej z największych zasług"

Mówił, że do zasług należy przyczynienie się do tego, że zostały uruchomione środki z Krajowego Planu Odbudowy. - To, że są środki z KPO, jest zasługą tego rządu. To jest oczywistość. Ale chcę podkreślić na rocznicę wyborów, że nie byłoby tych środków, gdyby kilka lat temu Lewica, wbrew wielu opiniom, wbrew wszystkim, nie zagłosowała za tymi środkami dla Polski - powiedział, nawiązując do tego, że w 2021 roku Lewica poparła działania ówczesnego rządu w tej sprawie.