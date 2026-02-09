Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Robert Bąkiewicz usłyszał trzy zarzuty

Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Prokuratura postawiła zarzuty Robertowi Bąkiewiczowi
Źródło: TVN24
Robert Bąkiewicz usłyszał trzy zarzuty w sprawie jego październikowych wypowiedzi na Placu Zamkowym - przekazała warszawska prokuratura. Nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała w poniedziałek o przedstawieniu Robertowi Bąkiewiczowi zarzutów popełnienia przestępstw w trakcie październikowego wystąpienia na Placu Zamkowym.

Jakie zarzuty usłyszał Bąkiewicz?

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prokuratury, pierwszy i najpoważniejszy zarzut dotyczył "publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska", a także "pozbawienia życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bliżej nieokreślonych osób współpracujących z prezesem Rady Ministrów, które obwiniał o niewłaściwą politykę migracyjną i służbę na rzecz Republiki Federalnej Niemiec oraz przybyłych do Polski imigrantów". Tym samym Bąkiewiczowi zarzuca się nawoływanie do "usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej".

Przemoc tę polityk PiS określił między innymi za pomocą sformułowania "wyrwanie chwastu połączonego z użyciem napalmu", które wedle prokuratury w sposób jednoznaczny jest kojarzone z masową eksterminacją, a także poprzez odwołanie się do symbolu powstańczej kosy i mieczy.

Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Robert Bąkiewicz na wiecu PiS
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Drugi z zarzutów, jakie usłyszał polityk dotyczył "publicznego poniżenia konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej w osobie prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska", którego to Bąkiewicz nazwał "zdrajcą", "niemieckim podnóżkiem", "niemieckim pachołkiem", "tchórzem" oraz "chwastem", a także pomówienia premiera o "takie postępowanie i właściwości, które mogły poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanego stanowiska".

Trzeci zarzut dotyczy nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych, poprzez "wypowiedzi wzbudzające i nasilające u ich odbiorców uczucia silnej niechęci i wrogości wobec osób narodowości niemieckiej oraz imigrantów".

Grożą mu trzy lata więzienia

"Podejrzany Robert Bąkiewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz odmówił złożenia wyjaśnień, ograniczając się do złożenia oświadczenia" - czytamy w oficjalnym komunikacie prokuratury.

Za publiczne nawoływanie do zbrodni pozbawienia życia z art. 255 § 2 kodeksu karnego oraz za nawoływanie do nienawiści z art. 256 § 1 k.k. grozi mu kara pozbawienia wolności do trzech lat.

"Wbiliśmy symboliczny słup graniczny". Prokuratura bada sprawę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wbiliśmy symboliczny słup graniczny". Prokuratura bada sprawę

Lubuskie

Za to dostał zarzuty

Sprawa dotyczy wypowiedzi z październikowego wiecu przeciwko paktowi migracyjnemu i umowie z Mercosurem organizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Dopuszczony wówczas do głosu Bąkiewicz pojawił się na scenie wraz z członkami samozwańczego Ruchu Obrony Granic, którzy trzymali papierowe kosy. - Nie bójcie się tego, że oni próbują nas zastraszyć. Nie bójcie się prokuratur, sądów. Ci ludzie zapłacą za to cenę i ta droga na Grunwald musi być taka, że sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tą ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - mówił między innymi.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
Tagi:
Robert Bąkiewicz
Czytaj także:
Zatrzymanie w Legionowie
Zabarykadował się w domu przed policją, wypuścił psa na podwórko
WARSZAWA
Pijany wpadł na tory
Pijany wpadł na tory. Musieli zatrzymać nadjeżdżający pociąg
Trójmiasto
Śmierć mężczyzny podczas imprezy w Ustce (zdj. ilustracyjne)
Śmierć podczas imprezy w Ustce. "Doszło do szamotaniny"
Trójmiasto
Slopestyle to niezwykle efektowna konkurencja
Poniedziałek na igrzyskach. Trwa finał efektownej konkurencji
RELACJA
imageTitle
Media: nie jedna, a dwie operacje Vonn po upadku
EUROSPORT
Rafał Brzoska
InPost na szczycie prestiżowego indeksu
BIZNES
imageTitle
Uwaga, tu może być polski medal. "Poradzi sobie"
EUROSPORT
Opady marznące
Pogoda nie da nam chwili wytchnienia. Ostrzeżenia IMGW
METEO
kobieta parkinson choroba parkinsona shutterstock_1665533131
Nowe leczenie Parkinsona. Skuteczność terapii wzrosła ponad dwukrotnie
Zdrowie
Łańcuch i toga sędziowska
Adwokatka skazana za usiłowanie zabójstwa
Trójmiasto
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Zwłoki mężczyzny w przydrożnym rowie, to zaginiony kilka miesięcy temu 48-latek
WARSZAWA
Kobieta wysiadła z auta i zabrała paczkę
Kurier zgubił cenną przesyłkę. Ma ją kobieta z nagrania
Katowice
imageTitle
Krew na treningu. "Zdarła sobie skórę z twarzy"
EUROSPORT
Pocisk
Nagranie z komisariatu. "Prosimy, nie przynoście ich na policję!"
Maciej Wacławik
epstein trump protest shutterstock_2722936985
Jeffrey Epstein i Dolina Krzemowa. Nowe dokumenty ujawniają skalę kontaktów
BIZNES
Brutalne ataki na kobiety w Kamiennej Górze
Seria ataków na kobiety. Dopiero po czwartej ofierze areszt
Wrocław
Ghislaine Maxwell
Dziś zeznania wspólniczki Epsteina. Co wiadomo
Świat
Spalone ciężarówki, Wrocław
Trzy ciężarówki stanęły w ogniu. "Czuć było smród benzyny"
Wrocław
Sędzia Tomasz Pannert
Zrobił awanturę strażnikom granicznym bo "zderzył się z murem". Jest wyrok
Białystok
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
O tyle wzrosną emerytury. Wyliczenia i kwoty
BIZNES
imageTitle
O której poniedziałkowy konkurs skoków?
EUROSPORT
Jimmy Lai
"Gwóźdź do trumny wolności prasy". Zapadł wyrok
Świat
Konkret24. Cudzoziemcy z "pierwszeństwem zatrudnienia w ochronie zdrowia"?
Cudzoziemcy z "pierwszeństwem zatrudnienia w ochronie zdrowia"? Nad czym pracuje resort
Zuzanna Karczewska
Jeffrey Epstein
Co łączy Epsteina z pedofilią w Kościele?
Tomasz P. Terlikowski
imageTitle
Straszny wypadek Vonn. "Bałem się, że będzie chciała przekroczyć granice"
EUROSPORT
Głośny cyberatak na Morele.net. Śledczy przedstawili zarzuty podejrzanemu (zdj. ilustracyjne)
Głośny cyberatak na Morele.net. Przełom po ośmiu latach
Kraków
imageTitle
Łapał się za głowę, oklaskiwał na stojąco. Olimpijskie zachwyty Djokovicia
EUROSPORT
Pojazdy był kradzione
Kradli przyczepy kempingowe w Anglii, sprzedawali w Polsce
Rzeszów
Edward Linde-Lubaszenko
Artyści żegnają Edwarda Linde-Lubaszenkę
Kultura i styl
imageTitle
Trump uderza w olimpijczyka. "Prawdziwy przegrany"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica