"Przez kłamstwa Mraza niewinne osoby spędziły siedem miesięcy w areszcie"

10. rozprawa w procesie księdza Michała Olszewskiego i byłych urzędników

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Cztery pełne rozprawy, czyli w sumie około 20 godzin, zajęło oskarżonej Karolinie Ś. złożenie tak zwanych swobodnych wyjaśnień, ale w końcu się udało.

Na wczorajszej rozprawie była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości podważała nie tylko ustalenia prokuratury i wyjaśnienia Tomasza Mraza, byłego urzędnika, który poszedł na współpracę z prokuraturą, ale też efekty pracy Najwyższej Izby Kontroli.

- Zarzuca mi się działanie na szkodę interesu publicznego i wyrządzenie szkody na mieniu Skarbu Państwa, czego oczywiście nie dokonałam. Budynek centrum pomocy pokrzywdzonym został wybudowany przy ulicy Dobrodzieja i niszczeje - mówiła była urzędniczka.

Sześć godzin z Karoliną Ś.

To była już 10. rozprawa w aferze Funduszu Sprawiedliwości, pierwsza po ponad dwumiesięcznej, wakacyjnej przerwie.