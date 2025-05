Trzaskowski: potrzebujemy prezydenta, który ma znajomości w świecie, a nie w półświatku Źródło: TVN24

- Wybierzcie mądrze i rozważnie, pomyślicie o konsekwencjach, bo drugiej szansy nie będzie i reklamacji nikt nie przyjmie - mówił Rafał Trzaskowski w Sosnowcu, apelując do wyborców. Głosowanie w drugiej turze nazwał "jedną z najważniejszych decyzji w życiu".

Kluczowe fakty: Druga tura wyborów, w której zmierzą się Rafał Trzaskowski (KO) i Karol Nawrocki (PiS), już 1 czerwca.

W Sosnowcu Trzaskowski zapewniał, że "nigdy nie ułaskawi polityka", jeśli zostanie prezydentem RP.

Kandydat KO odpowiedział też na propozycję Sławomira Mentzena (Konfederacja).

We wtorek po południu podczas spotkania otwartego w Sosnowcu (województwo śląskie) Rafał Trzaskowski zadeklarował, że, jeśli zostanie prezydentem RP, to nie ułaskawi żadnego polityka. - Nigdy nie ułaskawię żadnego polityka z żadnej partii politycznej. Nigdy. Nie po to się idzie do Pałacu Prezydenckiego, żeby tam słać łóżka swoim kolegom, którzy będą uciekać przed wymiarem sprawiedliwości, jak nie dobiegną do Budapesztu. Nie potrzebujemy prezydenta, który chce ułaskawiać swoich koleżków - mówił Trzaskowski.

- Pamiętam ten moment, kiedy prezydent Duda miał możliwość ułaskawienia naszych żołnierzy z Afganistanu, a tego nie zrobił. A ja wam obiecuję, że zawsze będę stał po stronie naszych żołnierzy, wątpliwości zawsze trzeba zawsze rozstrzygać na ich korzyść. To są właśnie momenty, w których prezydent może korzystać z prawa łaski, a nie po to, żeby ułaskawiać pedofila albo kolegów partyjnych - dodał kandydat KO.

Trzaskowski: nigdy nie ułaskawię żadnego polityka

Tłumaczył, że to ważne, bo "potrzebujemy prezydenta, który ma znajomości w świecie, a nie w półświatku". - Potrzebujemy prezydenta, który chce realizować najbardziej ambitne wizje, jakie macie, (...) a nie prezydenta, który się będzie tylko zastanawiał, jak dokuczyć, jak się pokłócić - mówił kandydat KO.

Trzaskowski: wybierzcie mądrze, bo reklamacji nie będzie

- Ta decyzja będzie jedną z najważniejszych w waszym życiu. Tak jak decyzja o wyborze studiów, o wyborze szkoły, o kupnie pierwszego mieszkania, o pierwszej pracy, bo ta decyzja zadecyduje o waszym, o naszym życiu. Dlatego bardzo was proszę - wybierzcie mądrze, wybierzcie rozważnie, pomyślicie o konsekwencjach, dlatego że drugiej szansy nie będzie i reklamacji nikt nie przyjmie. Idźcie tłumnie do tych wyborów i zadecydujcie - zaapelował prezydent Warszawy.

Wcześniej we wtorek w Sejmie premier Donald Tusk zwrócił się do polityków PiS: - Może wśród waszych sympatyków są ludzie, którzy nie chcą na prezydenta kogoś, kto zajmował się ochroną na bramce, w kasynie, w agencji towarzyskiej - powiedział szef rządu.

Trzaskowski o "jednej z najważniejszych decyzji w życiu"

Trzaskowski spotka się z Mentzenem

Trzaskowski zadeklarował też, że porozmawia z Mentzenem w jego kanale w YouTtubie. - Tak, panie Sławomirze, przyjdę, porozmawiamy - zapewnił kandydat KO.

Nawiązał też do deklaracji Nawrockiego. - Nie wiem, co oni w PiS mają z tym podpisywaniem szybko i w ciemno - powiedział Trzaskowski. - Mamy już jednego takiego prezydenta - dodał.

- W związku z tym, panie Sławomirze, ja panu nie gwarantuję, że cokolwiek podpiszę, ale gwarantuję, że porozmawiamy szczerze - zapewnił kandydat KO. Według niego w wielu sprawach obaj mogą się zgodzić. - W kilku na pewno się nie zgodzimy, ale otwarta debata to jest dokładnie to, czego potrzebujemy - podkreślił Trzaskowski.

Trzaskowski odpowiada na zaproszenie Mentzena