Trzaskowski: Jedna osoba nie wystarczy, żeby wygrać wybory. Pracy jest dla wszystkich

W środę w "Faktach po Faktach" Trzaskowski powiedział, że "zawsze patrzy na życie z optymizmem". - Trzeba patrzeć w przyszłość, to jest najważniejsze. Nie należy zajmować się tym, co było miesiąc temu czy parę dni temu. Tu i teraz Platforma jest wzmocniona, wszystkie reflektory na nas i jest nadzieja, że jak będziemy wszyscy razem, to wygramy wybory z PiS-em - stwierdził.

Dodał, że "przyjmuje do wiadomości" decyzję prezydium o wyborze Tuska na przewodniczącego. - Nie byłem rozczarowany. Uważam, że skoro w partii olbrzymia większość kolegów i koleżanek nie chciała organizować wyborów tylko skupić na nas reflektory, przyjąć Tuska i skupić na współpracy, to ja to przyjmuję do wiadomości. Decyzję mamy za sobą, teraz trzeba patrzeć w przyszłość - powtórzył.