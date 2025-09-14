Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Cenckiewicz "nie posiada dostępu do informacji niejawnych", a rzecznik prezydenta "zaklina rzeczywistość"

Sławomir Cenckiewicz
Przydacz o dostępie Cenckiewicza do tajnych dokumentów: informacje kluczowe nie są przesyłane
Źródło: TVN24
"Ponownie oświadczam, że szef BBN pan Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych" - napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Ponownie, bo rzecznik prezydenta stwierdził coś innego.
Kluczowe fakty:
  • W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych.
  • Zdaniem kancelarii prezydenta, Cenckiewicz "ma dostęp" do takich informacji.
  • Do sprawy odnieśli się rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych oraz szef dyplomacji Radosław Sikorski.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w sobotnich "Faktach po Faktach" w TVN24 stwierdził, że szef BBN Sławomir Cenckiewicz "ma dostęp" do informacji niejawnych.

Sławomir Cenckiewicz
Sławomir Cenckiewicz
Źródło: Adam Warżawa/PAP

Leśkiewicz, przyznając, że w sprawie "toczy się postępowanie", a wyrok na razie nieprawomocny, przekonywał: - Nie ma zakończonego postępowania sądowego, a pan profesor Sławomir Cenckiewicz posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa do wszystkich informacji niejawnych. Takie jest stanowisko kancelarii prezydenta.

OGLĄDAJ: Rafał Leśkiewicz, kmdr por. rez. Maksymilian Dura
pc

Rafał Leśkiewicz, kmdr por. rez. Maksymilian Dura

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Cenckiewicz nie ma dostępu, "czy to się komuś podoba, czy nie"

Na słowa Leśkiewicza zareagował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

"Wobec pojawiającej się dezinformacji ponownie oświadczam, że szef BBN pan Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych, czy to się komuś podoba czy nie i z pewnością nie zmieni tego zaklinanie rzeczywistości i oświadczenia wydawane w mediach przez Rafała Leśkiewicza" - napisał Dobrzyński.

Sikorski: niech pokaże certyfikat

Do słów Leśkiewicza odniósł się także szef MSZ Radosław Sikorski.

Skoro zdaniem rzecznika prezydenta Cenckiewicz ma dostęp do informacji niejawnych, to, jak napisał Sikorski, "niech pokaże NATOwski certyfikat". "A przy okazji (niech pokaże - red.) nominację profesorską" - dodał.

Cenckiewicz odpowiada Sikorskiemu

Szef BBN nie pozostał dłużny Sikorskiemu. "Wśród przywróconych przez sąd w dniu 17 VI br. poświadczeń jest i ten cert. NATOwski" - zapewnił.

"Prof. byłem tylko uczelnianym - ostatnio na ASzWoj (Akademii Sztuki Wojennej - red.) zanim mnie usunęli w 2024" - odpowiedział na drugą część wpisu szefa dyplomacji.

"Jest 'Zgoda' by Minister tytułował mnie dr.hab. Uprzejmie proszę to przekazać, bo mnie zablokował" - dodał.

Odebranie poświadczenia bezpieczeństwa

W sierpniu 2023 roku Cenckiewicz, z rekomendacji PiS, stanął na czele budzącej kontrowersje po stronie ówczesnej opozycji, tzw. komisji badającej wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Krytycy zarzucali komisji upolitycznienie, między innymi to, że jej działanie miało być wymierzone w Donalda Tuska, szykującego się wtedy do wyborów, w wyniku których został premierem.

Cenckiewicz bez dostępów. "Nie przesyłają informacji kluczowych"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Cenckiewicz bez dostępów. "Nie przesyłają informacji kluczowych"

W lipcu 2024 roku Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, które jest wymagane przy dostępie do informacji niejawnych. 

Na początku maja Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła Cenckiewiczowi zarzuty dotyczące pomocnictwa w odtajnieniu i ujawnieniu we wrześniu 2023 roku przez ówczesnego szefa MON Mariusza Błaszczaka części planu obronnego Polski "Warta" - koncepcji obrony przed potencjalnym atakiem Rosji. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba mówił, że Cenckiewicz "działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej dla siebie i byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka oraz na szkodę interesu publicznego".

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adam Warżawa/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Jacek DobrzyńskiSławomir CenckiewiczBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoKancelaria Prezydenta RPRadosław Sikorski
Czytaj także:
Tak wygląda ciało "bożego influencera" 19 lat po śmierci? Wyjaśniamy dlaczego
Tak wygląda ciało Acutisa 19 lat po śmierci? Co pokazuje ten film
Gabriela Sieczkowska
imageTitle
Anna Twardosz potwierdziła wysoką formę. Znowu wskoczyła na podium
Najnowsze
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
WARSZAWA
Burze z gradem
Gdzie jest burza? Uwaga, może padać grad
METEO
imageTitle
Polak spacerem do mety. "Zapomniałem kremiku do opalania"
EUROSPORT
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
WARSZAWA
pies owczarek niemiecki
"Złapał za kark i trzymał, drugi zaczął gryźć". Kajtek nie przeżył
Katowice
Złodziej Lexusa
Mężczyzna podejrzany o kradzież samochodu Tusków usłyszał zarzuty
Trójmiasto
Zalane ulice w Brodnicy
Ulewy przechodzą nad Polską. Zalane drogi, woda na posesjach
METEO
imageTitle
Drugie srebro dla Polski na mistrzostwach świata w boksie
EUROSPORT
imageTitle
Messi przechytrzony. Pierwsza taka sytuacja od meczu z Polską
EUROSPORT
Donald Trump
"To stawia wypowiedzi Trumpa w groteskowym świetle"
BIZNES
Kierowczyni wjechała w salon samochodowy
"Nie zapanowała" nad autem i wjechała w salon samochodowy
Łódź
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: szykuje się gorące pożegnanie lata
METEO
Balice, samolot wypadł z pasa
Samolot wypadł z pasa na lotnisku w Balicach
Kraków
Ewakuowano jedną osobę
Zawaliła się ściana, w kamienicy była starsza kobieta
Poznań
imageTitle
Ricky Hatton nie żyje
EUROSPORT
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach. Tak grupa jeździ po Warszawie
Mateusz Mżyk
Orka z martwym młodym (wrzesień 2025)
Płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu
METEO
imageTitle
Najpóźniej strzelony gol w historii. Żadnemu z Polaków nie było do śmiechu
EUROSPORT
Wysłano siedem zastępów straży pożarnej (zdjęcie ilustracyjne)
Na dachy miała spaść niebezpieczna substancja. Okazało się, że to ptasie odchody 
Lublin
parking parkowanie ulica samochod samochody shutterstock_2505232925
Ostatnie dni przed dużą podwyżką
BIZNES
Donald Tusk
Tusk: to test na patriotyzm
Polska
poradnik
10 zasad, plecak ewakuacyjny, zapasy. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Polska
Radna opublikowała oświadczenie
Radna obraziła taksówkarza, ten miał ją spryskać gazem
Trójmiasto
WOHYŃ MIEJSCE UPADKU ROSYJSKIEGO DRONA
"Cztery zadania" prowokacji Putina. Posłanka: trzeba to nazywać agresją
Polska
Czynności w Nowym Mieście nad Pilicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wysłał kilkaset smsów, dzwonił, w końcu strzelił
Rzeszów
imageTitle
Wielkie niespodzianki na start mistrzostw świata siatkarzy
Najnowsze
Madagaskar, las
Na czwartej największej wyspie świata nasiona się kurczą
METEO
KOSZYK-SKLEP-SUPERMARKETshutterstock_1933509284-(1)
Klienci mogą być zaskoczeni. Dodatkowa pozycja na paragonie
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica