Sikorski musi się "rytualnie zwrócić do polskiej opozycji"

Sikorski: Węgry blokują rozpoczęcie rozmów o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej Źródło: TVN24

Radosław Sikorski przekazał w Brukseli, że Węgry blokują otwarcie rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Zwrócił się do polskiej opozycji, by zechciała "przekonać swoich pobratymców ideologicznych" na Węgrzech do wycofania weta.

Jak mówił Sikorski po posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli, proces akcesyjny do Unii Europejskiej jest dla Ukraińców "kotwicą morale ukraińskiego". - Jako prezydencja czujemy się za to szczególnie odpowiedzialni. Chcielibyśmy otworzyć na pewno jeden, może i drugi klaster negocjacyjny, ale z przykrością muszę stwierdzić, że jest to kolejna sprawa, w której podjęcie decyzji blokuje nasz stary przyjaciel, kiedyś sojusznik - Republika Węgierska - powiedział.

- Wywiązała się (na posiedzeniu ministrów - red.) dość żywa dyskusja o tym, że uwarunkowanie decyzji o rozpoczęciu negocjacji nie powinno być uzależnione od spraw dwustronnych, tylko od spełnienia kryteriów - zaznaczył Sikorski.

Sikorski: muszę się zwrócić do polskiej opozycji

- Muszę się rytualnie zwrócić do polskiej opozycji, która utrzymuje bliskie ideologiczne kontakty z rządem i partią Viktora Orbana, żeby zechcieli coś dobrego dla Polski, dla Europy zrobić - mianowicie przekonać swoich pobratymców ideologicznych do odblokowania tych kwestii - mówił.

- Tym bardziej jest to pilne, że słyszę o inicjatywie węgierskiej z polską organizacją Ordo Iuris o tym, żeby w ramach think tanku w Waszyngtonie, Heritage Foundation, stamtąd doradzać administracji amerykańskiej na temat tego, jak rozmontowywać Europę - dodał szef polskiej dyplomacji.

- Chciałbym zapytać polską opozycję, co sądzą o tej inicjatywie, czy to służy polskim interesom, by Unia Europejska została sparaliżowana, sprowadzona do tylko grupy wzajemnych dyskusji - dodał minister spraw zagranicznych.