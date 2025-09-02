Sikorski spotkał się z Rubio. Wręczył mu prezent

Wręczenie Nagrody Solidarności imienia Lecha Wałęsy. Radosław Sikorski wygłosił laudację Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski spotkał się z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio we wtorek w Miami na Florydzie. Jak podało MSZ, szefowie dyplomacji obu krajów "rozmawiali o polsko-amerykańskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i energetyki". "Podczas spotkania omówiono również wspólne działania na rzecz trwałego i sprawiedliwego zakończenia wojny w Ukrainie" - przekazał resort we wpisie na X.

Przed wręczeniem Nagrody Solidarności, szefowie dyplomacji Polski @sikorskiradek i USA @secrubio rozmawiali o 🇵🇱🇺🇸 współpracy w zakresie bezpieczeństwa i energetyki.



Podczas spotkania omówiono również wspólne działania na rzecz trwałego i sprawiedliwego zakończenia wojny w 🇺🇦. pic.twitter.com/IN1pWnrZwu — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 2, 2025 Rozwiń

Sikorski wręczył też Rubio prezent - plakat "W samo południe" z 1989 roku z podpisem prezydenta Lecha Wałęsy. "Symbolizuje on walkę z systemem komunistycznym oraz ochronę demokracji, czyli wartości, za które przyznawana jest Nagroda Solidarności" - zauważyło MSZ.

Wicepremier @sikorskiradek wręczył sekretarzowi stanu 🇺🇸 @SecRubio plakat „W samo południe” z 1989 roku z podpisem prezydenta Lecha Wałęsy.



Symbolizuje on walkę z systemem komunistycznym oraz ochronę demokracji, czyli wartości, za które przyznawana jest Nagroda Solidarności. pic.twitter.com/9NfNb76au7 — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 2, 2025 Rozwiń

Wręczenie Nagrody Solidarności imienia Lecha Wałęsy

Po rozmowach politycy udali się na uroczystość wręczenia Nagrody Solidarności imienia Lecha Wałęsy.

Otrzymała ją Berta Soler Fernandez - kubańska dysydentka, liderka grupy opozycyjnej Damy w Bieli. Nagrodę odebrała w jej imieniu kubańska aktywistka i liderka społeczna Irma Santos de Mas Canosa.

Kierowany przez Soler ruch uczestniczył w zorganizowanych w lipcu 2021 roku antyrządowych protestach przeciw reżimowi w Hawanie, największych, jakie wybuchły od czasu Rewolucji Kubańskiej zakończonej w 1959 roku. Miały one związek z nasilającą się biedą i trudnościami w dostępie do żywności, lekarstw oraz szczepionek przeciw COVID-19.

Jak zauważyło MSZ w komunikacie, Soler Fernandez była wielokrotnie zatrzymywana przez kubański reżim. Jest jedną z najbardziej niezłomnych działaczek kubańskiej opozycji. Jej dom jest pod stałym nadzorem kamer i policji, a liderka Dam w Bieli jest objęta aresztem domowym.

"Kubanka jest symbolem moralnego oporu przeciwko totalitarnemu reżimowi stworzonemu przez braci Castro" - podało MSZ.

OGLĄDAJ: TVN24 HD