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Sikorski do Ziobry: Zbyszku, odradzam ucieczkę do Peru

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Radosław Sikorski podczas rozmowy z Marcinem Wroną
Sikorski do Ziobry: Zbyszku, odradzam ucieczkę do Peru
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił uwagę, że podczas wizyty w USA nie widział "redaktora" Zbigniewa Ziobry. Minister poinformował, że podpisze umowę ekstradycyjną z Peru i korzystając z tej okazji, zasugerował Ziobrze, że od teraz ucieczka do tego kraju to nie jest dla niego dobry kierunek.

Prezydent USA Donald Trump poinformował w piątek we wpisie na Truth Social, że wykluczył kanały CNN, MS NOW oraz Politico z Białego Domu z powodu rzekomych kłamstw na temat jego i jego administracji. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas rozmowy w Nowym Jorku z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną stwierdził, że on do Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza media opozycyjne.

- Czasami się droczę z Telewizją Trwam czy z Telewizją Republika. A propos, jesteśmy w Nowym Jorku i jakoś nie widzę redaktora (Zbigniewa) Ziobry, a na pewno bym odpowiedział na jego pytanie - zapewnił, nawiązując do tego, że polityk został niedawno ogłoszony amerykańskim korespondentem Telewizji Republika.

Sikorski potwierdził, że w poniedziałek planuje podpisać umowę ekstradycyjną z Peru, zaś na portalu X potwierdził, że umowa została podpisana. - Nie ma z nami redaktora Ziobry, ale chcę mu przekazać po starej znajomości: Zbyszku, gdyby ICE stąpało ci po piętach, to odradzam ucieczkę do Peru - ironizował.

Sikorski o przyczynach wysokich cen paliw i działaniach USA

Trump stwierdził ostatnio, że Rosja nie ma kontroli nad przemysłem wytwarzania oleju napędowego. Jego zdaniem to skutek ukraińskich uderzeń.

Czy przed spotkaniem amerykańskiego przywódcy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Sikorski ma nadzieję, że Trump będzie dążył do zakończenia konfliktu, przyznając, kto jest agresorem, a kto ofiarą? - Mam nadzieję, że nasz prezydent go do tego namówi - skomentował.

- Jeśli chodzi o ceny ropy czy diesla, rozumiem potrzebę polityczną wskazywania na to, że to nie wojna na Bliskim Wschodzie wpływa na globalne ceny ropy, ale przypominam, że Rosja nie eksportuje żadnych znaczących ilości diesla czy benzyny - zauważył.

Dopytywany, czy Trump jest bliżej zakończenia konfliktu, wskazał, że najlepsze, co może zrobić prezydent USA, to "aktywować sankcje na Rosję, do których upoważnił go Kongres, i które umożliwił, podpisując prawo Lindseya Grahama". - To może wpłynąć na Władimira Putina - dodał.

Sikorski: mamy nadzieję, że będzie zrealizowane, co Trump oświadczył

W zeszłym tygodniu Trump został zapytany, czy zgadza się z oceną polskich przywódców, że Rosja planuje ataki hybrydowe na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Prezydent USA stwierdził, że Polska "ma świetnego prezydenta, który jest wielkim fanem Trumpa". - Wykonuje fantastyczną pracę i ma to pod kontrolą - oświadczył.

- Mam nadzieję, że będzie rozmowa prezydentów i nasz prezydent to swojemu patronowi wytłumaczy - stwierdził krótko Sikorski. Dopytywany, czy amerykański przywódca nie ma świadomości zagrożenia, odparł: - Stany Zjednoczone przysłały w ostatnich dniach misję polityczno-techniczną do spraw ewentualnego znalezienia optymalnego miejsca na bazę USA.

- Mamy nadzieję, że będzie zrealizowane to, co prezydent Trump oświadczył publicznie, że zbliżamy się do decyzji o bazie, więc to byłby namacalny dowód, że czuje nasz ból - dodał.

Radosław Sikorski o polityce Donalda Trumpa, negocjacjach pokojowych w Ukrainie i sprawie Zbigniewa Ziobry
Źródło: TVN24

Opracował Adam Styczek

Źródło: TVN24
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Tagi:
Radosław SikorskiPeruZbigniew ZiobroUSADonald Trump
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