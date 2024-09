Sikorski: w interesie Zachodu jest przekazanie Ukrainie broni do odpierania ataków

Jako Zachód powinniśmy we własnym interesie jak najszybciej przekazać Ukrainie skuteczne środki do odpierania rosyjskich ataków - stwierdził minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wizyty w Wielkiej Brytanii. Szef polskiego resortu dyplomacji w poniedziałek będzie rozmawiał między innymi ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Davidem Lammym oraz z ministrem obrony Johnem Healeyem.

Poinformował też, że wcześniej w piątek rozmawiał telefonicznie z nowym ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Sybihą, dla którego była to pierwsza rozmowa po objęciu stanowiska. - Rozmawialiśmy nie tylko o współpracy w odpieraniu rosyjskiej agresji, ale także o tym, jak możemy sprawić, aby kwestie historyczne dzieliły nas mniej niż do tej pory - przekazał szef polskiej dyplomacji.

Sikorski: więcej już dać nie możemy

- Wiemy już, że Rosjanie zniszczyli, szacuje się, około 70 procent ukraińskiej zdolności do wytwarzania elektryczności i ciepła. No i wiemy, że Rosjanie też tracą kontrolę nad swoimi dronami, rakietami, a w Ukrainie są elektrownie atomowe - zwrócił uwagę.

- Więc we własnym interesie powinniśmy, jako Zachód, zrobić wszystko co w naszej mocy, aby Ukrainie jak najszybciej przekazać skuteczne siły odpierania napadu powietrznego. Polska zrobiła to, co może. My sami mogliśmy mieć osiem baterii rakiet Patriot, mamy dwie. Jako państwo frontowe więcej już dać nie możemy - przekonywał.