Radosław Sikorski, szef polskiej dyplomacji, udaje się w poniedziałek z czterodniową wizytą do Azji Południowo-Wschodniej. Ma on tam podkreślić potrzebę rozwiązania bez użycia siły sporów w regionie Morza Południowochińskiego, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo globalne. Jednym z tematów rozmów ma być też sytuacja na Ukrainie.

Konflikt w regionie Indo-Pacyfiku. Sikorski ma przedstawić pogląd

Rząd w Pekinie rości sobie prawa do zwierzchnictwa nad niemal całym tym morzem, w tym nad obszarami, do których pretensje zgłaszają między innymi Tajwan , Indonezja , Malezja, co jest źródłem napięć regionalnych, zwłaszcza w relacjach z Filipinami. Władze ChRL nie uznają także decyzji Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, który orzekł, że ich roszczenia nie mają podstaw w prawie międzynarodowym.

Rozmowy także o gospodarce

Wiceminister Kołodziejczak ma przeprowadzić rozmowy polityczne, które mają na celu otwarcie dostępu do rynków azjatyckich dla polskich produktów rolnych. Są one kluczowe ze względu na występowanie w naszym regionie chorób takich jak ASF czy choroba wściekłych krów, które zagrażają stabilności wymiany handlowej. W ubiegłym roku władze Filipin uznały polski system regionalizacji na poziomie województw w odniesieniu do wysoce zjadliwiej grypy ptaków (HPAI), co było istotnym wydarzeniem dla polskiego handlu.