"Niech zapisze się do PiS". Sikorski o wypowiedziach biskupów

11 lipca podczas Apelu Jasnogórskiego biskup Antoni Długosz publicznie poparł tak zwany Ruch Obrony Pogranicza Roberta Bąkiewicza, oceniając, że jego aktywność to sprzeciw wobec paktu migracyjnego. Bąkiewicz został częściowo ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę w zakresie wymierzonej mu prawomocnie kary ograniczenia wolności, czyli obowiązku prac na cele społeczne.

Natomiast 13 lipca biskup Wiesław Mering z Włocławka stwierdził podczas mszy na Jasnej Górze między innymi, że "rządzą nami ludzie, którzy samych siebie określają jako Niemców". - W XVIII wieku jeden z polskich poetów, Wacław Potocki, mówił: "Jak świat światem, nie będzie Niemiec Polakowi bratem". Historia straszliwie udowodniła prawdę tego powiedzenia - powiedział biskup Mering.

Ambasador Polski w Watykanie wręczył szefowi protokołu dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej protest w związku z wypowiedziami biskupów. Szef MSZ Radosław Sikorski w Lublinie, gdzie przebywa w ramach obchodów 5. rocznicy powołania Trójkąta Lubelskiego, został zapytany o przyczyny protestu.

Sikorski o "zawłaszczaniu Jasnej Góry"

Sikorski ocenił, że protest "jest wyrazem tego, że wielu Polaków jest oburzonych zawłaszczaniem Jasnej Góry, miejsca drogiego całemu narodowi, do celów partyjno-politycznych".

- Przypominam, że w Drugiej Rzeczpospolitej mianowania biskupów wymagały zgody władzy świeckiej. Dzisiaj tak nie jest, bo uzgodniliśmy w konkordacie, że władza świecka i duchowna są od siebie autonomiczne - zauważył szef MSZ. - My się nie wtrącamy do sakramentów, ale oczekujemy, że księża biskupi nie będą się wtrącali do rywalizacji partyjnej - dodał.

Radosław Sikorski w Lublinie Źródło: PAP/Wojtek Jargiło

Szef polskiej dyplomacji zaapelował, aby "wolność słowa, którą mamy w Rzeczpospolitej szła razem z odpowiedzialnością za słowo". - Kościół był kiedyś instytucją uznawaną za autorytet nawet przez niewierzących, bo mówił głosem całego społeczeństwa, a nie tylko jednej strony sporu politycznego - zauważył.

- Jak ksiądz biskup chce działać w polityce, to niech zrzuci sukienkę i zapisze się do PiS-u, ale póki jest biskupem wymagamy, aby szanował konkordat - skomentował.

