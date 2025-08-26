Sikorski rozmawiał z szefami dyplomacji o Ukrainie. "Kluczowe znaczenie Polski"

Flaga Ukrainy na jezdni przed ambasadą Rosji Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

"Właśnie zakończyłem rozmowy z moimi odpowiednikami z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Finlandii i szefową unijnej dyplomacji" - napisał w serwisie X w poniedziałek późnym wieczorem wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szef dyplomacji przekazał, że wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że "gwarancje dla Ukrainy muszą być jasne, podparte realnymi zobowiązaniami". "Prace nad nimi trwają" - dodał.

Rozmowa szefów dyplomacji o Ukrainie z udziałem Radosława Sikorskiego

Departament Stanu USA również w poniedziałek wieczorem podał, że szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio rozmawiał z europejskimi odpowiednikami. Podczas rozmowy zgodzono się na kontynuowanie współpracy w ramach działań dyplomatycznych, by zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską drogą wynegocjowanego trwałego rozwiązania - czytamy w komunikacie Departamentu Stanu.

Jak powiadomiło polskie MSZ, rozmowa odbyła się w formacie telekonferencji. "Spotkanie poświęcone było perspektywom zawieszenia broni, zarysowanym po ostatnich rozmowach między prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim z udziałem przedstawicieli państw europejskich w Waszyngtonie" - czytamy w komunikacie.

Dodano, iż Sikorski podkreślił, że "Polska poczuwa się do odpowiedzialności za bezpieczeństwo regionu oraz wypracowania rozwiązania pokojowego". Wskazał na "kluczowe znaczenie Polski w ewentualnej operacji pokojowej jako miejsca dowodzenia operacją, zapewnienia zaplecza logistycznego, łańcucha dostaw".

Ponadto wicepremier ostrzegł, że "w jego przekonaniu Kreml nie porzucił swoich maksymalistycznych celów z początku wojny". Zaznaczył, że "sposobem doprowadzenia Rosji do stołu obrad jest wzmocnienie na nią presji oraz kontynuowanie politycznego, gospodarczego i militarnego wsparcia dla Ukrainy".

