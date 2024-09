Sikorski przyjął Blinkena. Zaapelował o "zniesienie ograniczeń" dla ukraińskiej armii 

Jako Zachód powinniśmy kontynuować dostarczanie Ukrainie zaawansowanych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, a także znieść ograniczenia na użycie broni dalekiego zasięgu - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski na wspólnej konferencji z sekretarzem stanu USA. Antony Blinken podkreślił, że "nasze wspólne wysiłki dla wspierania Ukrainy są bardzo istotne dla naszych wzajemnych stosunków, ale to nie ich jedyny przejaw". - Moim zdaniem stosunki polsko-amerykańskie nigdy nie były lepsze - powiedział.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przybył w czwartek rano do Warszawy po wizycie w Kijowie. Spotkał się z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem.

Po południu Blinken i szef polskiej dyplomacji wystąpili na wspólnej konferencji prasowej w MSZ.

Sikorski podkreślał, że relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi są na "najwyższym poziomie intensywności w historii", a oba kraje podobnie postrzegają zagrożenia.

Szef polskiego MSZ wyraził nadzieję, że Polska i USA będą kontynuowały działania na rzecz wsparcia Kijowa - "do końca tej administracji i przez następną" - co przyczyni się do jak najszybszego zakończenia wojny z uwzględnieniem racji Ukrainy.

- Jako Zachód powinniśmy kontynuować dostarczanie Ukrainie zawansowanych systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej, a także (...) znieść ograniczenia na użycie broni dalekiego zasięgu - powiedział. Podkreślił przy tym, że zdaniem Polski należy podjąć "bardziej zdecydowane działania" na rzecz konfiskaty zamrożonych rosyjskich aktywów.

Antony Blinken i Radosław Sikorski PAP/Leszek Szymański

- O ile wsparcie dla Ukrainy pozostaje jedną z najistotniejszych kwestii w naszych relacjach, o tyle współpraca z Waszyngtonem wykracza daleko poza te ramy. Jesteśmy dla siebie kluczowymi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa. Amerykańska obecność wojskowa w naszym kraju, o co zabiegały kolejne rządy, w tym w części o charakterze stałym, istotnie przyczynia się do wzrostu polskiego bezpieczeństwa - powiedział Sikorski.

Zaznaczył, że Polska modernizuje siły zbrojne także dzięki zakupom w USA. - Samoloty F-16, F-35, ostatnio śmigłowce Apache, czołgi Abrams, systemu HIMARS i Patriot. Obok zacieśniającej się współpracy politycznej z Polską, USA stają się coraz istotniejszym partnerem Polski również w innych dziedzinach. Mamy rozkwit relacji gospodarczych, w tym współpracy energetycznej, wymiany handlowej oraz technologicznej - mówił szef polskiego MSZ.

Blinken: stosunki USA z Polską nigdy nie były lepsze

Blinken podziękował Polsce za to, że "broni demokracji wszędzie, gdzie jest zagrożona".

W tym kontekście szef amerykańskiej dyplomacji podkreślił znaczenie wysiłków Polski, USA i innych krajów sojuszniczych dla wspierania zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. - Wiele krajów chce pomóc Ukrainie nie tylko odeprzeć rosyjską agresję, ale także pomóc w odniesieniu sukcesu na dłuższa metę - w sensie rozwoju ekonomicznego i rozwoju demokracji. (...) Polska jest absolutnie kluczową częścią tego sojuszu, który powstał po agresji Putina - mówił.

Podkreślił też znaczenie polskiego wsparcia sprzętowego dla Ukrainy, a także wspólny wysiłek na rzecz szkolenia żołnierzy ukraińskich. - Ponad 80 procent pomocy wojskowej dla Ukrainy przechodzi przez Polskę, w Polsce nadal jest ponad milion uchodźców z Ukrainy - to ogromny przejaw hojności. Wspólne wysiłki dla wspierania Ukrainy wobec rosyjskiej agresji są bardzo istotne dla naszych stosunków, ale to tylko jeden z ich przejawów. W moim przekonaniu te stosunki nigdy nie był lepsze - oświadczył Blinken.

Zwrócił uwagę, że Polska wydaje ponad 4 procent PKB na obronność i pod tym względem jest wzorem dla innych państw NATO.

Zauważył, że Stany Zjednoczone współuczestniczą w polskich wydatkach na obronność. - Zapewniliśmy pożyczki na kwotę 11 miliardów dolarów, by pomóc Polsce modernizować wojsko, jeśli chodzi o myśliwce F-35, śmigłowce Apache i systemy przeciwrakietowe Patriot. Te inwestycje są ważne dla bezpieczeństwa Polski, zdolności obronnych NATO i dla Stanów Zjednoczonych - powiedział amerykański sekretarz stanu.

Podkreślił też wagę współpracy z Polską w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Poinformował, że z ministrem Sikorskim rozmawiał o tym, jak Stany Zjednoczone mogą dalej wspierać polskie bezpieczeństwo energetyczne i zwiększanie miksu energetycznego.

Blinken wskazał, że pogłębiana jest też współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i zwalczania dezinformacji ze strony Kremla

Blinken: stoimy po stronie Polski, która ma prawo do samoobrony

Blinken pytany był, czy władze polskie wystąpiły o możliwość zestrzeliwania obiektów rosyjskich nadlatujących z terenu Rosji.

Sekretarz stanu USA, powiedział, że jeśli chodzi o sytuacje naruszeń przestrzeni powietrznej, "stoimy po stronie Polski, która ma prawo do samoobrony".

Dodał, że "mamy żelazne zobowiązanie w związku z art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego". - Prezydent Biden podczas wizyty w Polsce powiedział, że USA będą bronić każdej piędzi polskiej ziemi - powiedział Blinken.

"Ukraina ma prawo do używania zachodniej broni do zapobiegania zbrodniom wojennym"

Został także zapytany, czy udzielono już pozwolenia, by Ukraina mogła atakować cele w głębi Rosji przy użyciu zachodniej broni.

Blinken podkreślił, że Stanom Zjednoczonym od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji zależy na tym, by Ukraina miała to, czego potrzebuje, by odpierać agresję. - Zmieniły się działania Rosji i sytuacja na polu bitwy, i my dostosowywaliśmy się do tej sytuacji - mówił.

Sekretarz stanu USA przekazał, że podczas środowej wizyty w Kijowie chciał usłyszeć, czego Ukraina teraz potrzebuje, by poradzić sobie z sytuacją na polu bitwy. - W przyszłości będziemy robić dokładnie to, co robiliśmy wcześniej: będziemy się przystosowywać do obecnej sytuacji, również jeśli chodzi o narzędzia, jakie Ukraina ma do dyspozycji, aby skutecznie bronić się przed rosyjską agresją - oświadczył.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zwrócił uwagę, że Rosja - atakując cele cywilne, budynki mieszkalne, szpitale, czy elektrownie - popełnia zbrodnie wojenne. - Rakiety, które uderzają w te cywilne cele, są wystrzeliwane z bombowców znad terytorium Rosji, a te bombowce startują z lotnisk na terenie Rosji - dodał.

- Ofiara agresji ma prawo się bronić, ma prawo zwalczać środki napadu powietrznego, które w nią uderzają. Więc uważam, że Ukraina ma prawo do używania zachodniej broni do zapobiegania zbrodniom wojennym - powiedział Sikorski.

Autorka/Autor:js/ft

Źródło: PAP, TVN24