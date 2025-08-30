Na miejscu katastrofy F-16 odnaleziono kamerę osobistą zmarłego pilota

Na miejscu katastrofy F-16 w Radomiu odnaleziono kamerę osobistą Źródło: TVN24

Jako pierwsze informację tę przekazało radio RMF FM.

Do katastrofy samolotu F-16 doszło w czwartek podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu. Pilot, major Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył. Miał 35 lat.

Plakat z pilotem, majorem Maciejem "Slab" Krakowianem na siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Prokurator Skiba: na miejscu wypadku F-16 odnaleziono kamerę

Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jej rzecznik Piotr Antoni Skiba przekazał w sobotę, że na miejscu katastrofy została znaleziona kamera osobista, która należała do majora Macieja "Slaba" Krakowiana.

- Została zabezpieczona i będzie przekazana biegłemu informatykowi, celem ustalenia czy jest sprawna po pierwsze, a po drugie, zgrania ewentualnych filmów, nagrań, jeśli się takowe znajdują na niej - powiedział prokurator Skiba.

Z przekazanych informacji wynika, że jest to niewielka kamera używana często przez sportowców czy pilotów. Najprawdopodobniej był to prywatny sprzęt pilota. Możliwe, że dotarcie do zapisanych na niej danych zajmie biegłemu nawet parę tygodni.