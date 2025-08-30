Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Na miejscu katastrofy F-16 odnaleziono kamerę osobistą zmarłego pilota

Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Na miejscu katastrofy F-16 w Radomiu odnaleziono kamerę osobistą
Źródło: TVN24
Na miejscu katastrofy w Radomiu śledczy zabezpieczyli kamerę osobistą, która należała do zmarłego majora Macieja "Slaba" Krakowiana - przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.

Jako pierwsze informację tę przekazało radio RMF FM.

Do katastrofy samolotu F-16 doszło w czwartek podczas ćwiczeń przed Air Show w Radomiu. Pilot, major Maciej "Slab" Krakowian, nie przeżył. Miał 35 lat.

ZBIÓRKA DLA RODZINY MAJORA MACIEJA "SLABA" KRAKOWIANA >>>

Plakat z pilotem, majorem Maciejem "Slab" Krakowianem na siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie
Plakat z pilotem, majorem Maciejem "Slab" Krakowianem na siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Prokurator Skiba: na miejscu wypadku F-16 odnaleziono kamerę 

Śledztwo w sprawie katastrofy prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jej rzecznik Piotr Antoni Skiba przekazał w sobotę, że na miejscu katastrofy została znaleziona kamera osobista, która należała do majora Macieja "Slaba" Krakowiana.

- Została zabezpieczona i będzie przekazana biegłemu informatykowi, celem ustalenia czy jest sprawna po pierwsze, a po drugie, zgrania ewentualnych filmów, nagrań, jeśli się takowe znajdują na niej - powiedział prokurator Skiba.

Z przekazanych informacji wynika, że jest to niewielka kamera używana często przez sportowców czy pilotów. Najprawdopodobniej był to prywatny sprzęt pilota. Możliwe, że dotarcie do zapisanych na niej danych zajmie biegłemu nawet parę tygodni.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zostawiał serce w eskadrze, był twarzą F-16"

"Zostawiał serce w eskadrze, był twarzą F-16"

"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"

"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"

Autorka/Autor: mjz/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
samolotyRadomLotnictwoProkuratura
Czytaj także:
Magdalena Fręch w meczu z Coco Gauff w 3. rundzie US Open
Krótki zryw Fręch. Gauff bliżej awansu
RELACJA
imageTitle
Zabójcze 20 minut Korony. "Kamień milowy"
EUROSPORT
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
UNESCO alarmuje. Za parę lat może zabraknąć kilkudziesięciu milionów nauczycieli
Świat
imageTitle
Philipsen po raz drugi. Zacięty finisz w Saragossie
EUROSPORT
Bojownicy Huti biorą udział w proteście przeciwko Izraelowi. Sana, Jemen, 29 sierpnia 2025 roku
Rebelianci potwierdzają. W nalotach zginęło kilku ich przywódców
Świat
Sharenting
Jak dbać o wizerunek dzieci w sieci? O tym warto wiedzieć przed nowym rokiem szkolnym
Polska
imageTitle
Kolejny dreszczowiec. Polki w ćwierćfinale mistrzostw świata
EUROSPORT
Piorun
Gdzie jest burza? Grzmi w kilku województwach
METEO
Polska - Belgia w MŚ
Polska - Belgia w MŚ siatkarek [RELACJA]
EUROSPORT
imageTitle
Finał nie zawiódł. Xiao obronił tytuł w Wuhanie po decydującej partii
EUROSPORT
Andrij Parubij
"Zrobiła to Rosja", "już wcześniej próbowano go zabić"
Świat
Prezydent RP Karol Nawrocki przemawia podczas obchodów 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”
"Dzisiaj nie jesteśmy razem". Szczecin już świętował, Gdańsk znów się podzielił
Szczecin
GettyImages-2232118543
Rita Malinkiewicz wicemistrzynią świata w parakolarstwie
EUROSPORT
imageTitle
Kwalifikacje w Holandii dla McLarena
EUROSPORT
Utonięcie mężczyzny w Zalewie Porajskim
Tragedia nad zalewem. Nie żyje mężczyzna
Katowice
Zniszczenia po burzy w Gnieźnie
"To jest nie do opisania, co się tutaj działo"
METEO
Andrij Parubij
Zbrodnia we Lwowie. Media: trafiono na ślad zabójcy
Świat
"Życie 500 metrów od wiatraka". Co to za efekt?
"Życie pięćset metrów od wiatraka". Co to za efekt?
Michał Istel
Wypadek w powiecie zawierciańskim
Dachował samochód. Dwie osoby ranne, jedna nie żyje
Katowice
Ile Ukraińcy wnieśli do polskiej gospodarki?
Biznes apeluje do prezydenta po decyzji o wecie
BIZNES
imageTitle
Cenna zdobycz Zmarzlika przed Grand Prix we Wrocławiu
EUROSPORT
imageTitle
Sposoby na pokonanie Izraela. Kilka elementów musi zagrać
EUROSPORT
Śmietnik
Sprawdź, zanim to weźmiesz do domu. Jest pułapka
Joanna Rubin-Sobolewska
Lato burza chmury
To nie koniec burz. Te dwa dni będą szczególnie groźne
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski reaguje na zabójstwo ukraińskiego polityka
Świat
11. edycja zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Kraków jak Czerwona Planeta. Ruszyły zawody łazików
Kraków
Interwencja policji i straży miejskiej na placu Krasińskich
"Kierowca nas potrącił i uciekł". Policja: kolizji nie było
Klaudia Kamieniarz
Wypadek na trasie S6
Zderzenie czterech aut, wśród rannych dzieci
Trójmiasto
imageTitle
Zaręczyny na meczu Sabalenki. "Patrzyłam na mojego chłopaka"
EUROSPORT
imageTitle
Sokołowski przed meczem z Izraelem: to będzie walka o życie
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica