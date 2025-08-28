Siemoniak: tragiczny wieczór dla sił powietrznych. Kosiniak-Kamysz jedzie do Radomia

W czasie próby do Air Show w Radomiu rozbił się samolot F-16. Pilot nie przeżył.
Katastrofę potwierdził w "Kropce nad i" w TVN24 Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych. Poinformował, że do Radomia pojechał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Wypadek w trakcie prób Air Show
Siemoniak: to pierwsza katastrofa samolotu F-16 w Polsce
- Tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych. To tak naprawdę pierwsza katastrofa samolotu F-16. Poczekajmy, będą komisje, one będą wyjaśniały przyczyny - dodał.
- To są piloci najwyższej klasy i również te samoloty są oczywiście nowoczesne. Natomiast pamiętajmy, to są takie sytuacje, w których zawsze jest ryzyko, zawsze mogą pojawić się jakieś problemy - powiedział Siemoniak. Dodał, że nie chce spekulować co do przyczyn katastrofy.
Air Show w Radomiu to impreza cykliczna. W tym roku miała się odbyć 30-31 sierpnia.
Autorka/Autor: mjz/kab
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24