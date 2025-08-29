Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Wielki grzyb i ogień". Co widzieli świadkowie katastrofy F-16 w Radomiu

Katastrofa F-16 w Radomiu
Świadkowie o katastrofie w Radomiu
Źródło: TVN24
Świadkowie katastrofy samolotu F-16 w Radomiu relacjonowali w rozmowie z reporterem TVN24 Bartłomiejem Ślakiem ostatnie chwile przed i pierwsze sekundy po katastrofie samolotu F-16 przed Air Show w Radomiu.

Samolot F-16 rozbił się w Radomiu w czasie próby do Air Show. Do tragicznego wypadku, w którym zginął major Maciej "Slab" Krakowian, doszło w czwartek wieczorem. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że podjęła już wstępne czynności procesowe w sprawie wypadku.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Air Show w tym roku zostaje odwołany. - O wszystkich innych sprawach, związanych z organizacją, będą informacje. Organizator będzie też o tym informował na swoich stronach - powiedział. Dodał, że pieniądze za bilety zostaną zwrócone

F-16 KOLEJNE
Moment katastrofy F-16 w Radomiu
Źródło: TVN24

Katastrofa F-16 w Radomiu

Reporter TVN24 Bartłomiej Ślak rozmawiał ze świadkami tragedii w Radomiu. - Bardzo szybko latał i robił półpętlę gdzieś tam po drugiej stronie lotniska - relacjonował jeden z nich. - Z dużą siłą i dużą prędkością uderzył w ziemię. Widzieliśmy już tylko wielki grzyb, ogień i dźwięk wybuchu, który doszedł kilka sekund po zdarzeniu - dodał.

Wskazał też, że "do końca samolot leciał na dopalaczu, czyli do końca pilot siedział za sterami". - Nie było widać nic, ani żeby owiewka odleciała, ani żadnej katapulty - przekazał.

"Żegnaj, Mistrzu". Kim był pilot, który zginął w katastrofie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Żegnaj, Mistrzu". Kim był pilot, który zginął w katastrofie

- Była jakaś informacja, że podobno na telemetrii było widać, że fotel został wystrzelony, natomiast w rzeczywistości nic takiego nie było - powiedział.  

Świadek o katastrofie w Radomiu

Drugi ze świadków, z którym rozmawiał Bartłomiej Ślak, wskazał, że "trudno powiedzieć, co się stało".

- Było bardzo szybko. Była to taka półpętla. W ogóle generalnie nalot na lotnisko był bardzo szybki. Były to dynamiczne manewry. Te manewry podobały się publiczności - relacjonował. Powiedział, że "samolot latał prawie cały czas na dopalaczu". - Nie wiemy, co się stało tak naprawdę - przyznał.

Katastrofa F-16 w Radomiu. Eksperci wskazują na jeden czynnik
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katastrofa F-16 w Radomiu. Eksperci wskazują na jeden czynnik

Katastrofa przed Air Show. Eksperci o możliwych przyczynach

W dniu katastrofy samolotu F-16 w Radomiu panował upał. Zwrócili na to uwagę eksperci do spraw lotnictwa, którzy wypowiadali się na antenie TVN24. - Jest jeszcze rzecz, na którą warto będzie zwrócić uwagę (...) Wysoka temperatura - dzisiaj niestety taka była - powiedział Grzegorz Brychczyński ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP. - Wysoka temperatura przy wykonywaniu tego typu ewolucji, operacji, z włączonym dopalaczem, to nie jest to najlepsze rozwiązanie - ocenił ekspert.

Również major Arkadiusz Szczęsny, były pilot wojskowy, pytany w TVN24 o przyczynę katastrofy F-16, zwrócił uwagę na wysoką temperaturę. - Dziś było cały dzień gorąco, tak jak było rok temu w Gdyni, i trzeba by było zadać pytanie, co się dzieje, że taka sytuacja ma miejsce po raz kolejny - zaznaczył rozmówca TVN24.

F-16 DLUGI
Nagranie manewru przed katastrofą F-16
Źródło: TVN24
OGLĄDAJ: Szef MON o katastrofie lotniczej w Radomiu: wyjaśnione zostaną wszystkie przyczyny
pc

Szef MON o katastrofie lotniczej w Radomiu: wyjaśnione zostaną wszystkie przyczyny

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/kab

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Radomsamoloty
Czytaj także:
Major Maciej "Slab" Krakowian
Manewry na "limitach samolotu". Tak major "Slab" Krakowian zapowiadał Air Show
Wołodymyr Zełenski
Zełenski rozmawiał z Nawrockim
Świat
Radom 42 Baza Lotnictwa Szkoleniowego
Katastrofa w Radomiu, projekt budżetu, polski czwartek na US Open
To warto wiedzieć
Upał, parasol, słońce, gorąco, chmury, burza
Dziś burzowo i znów powyżej 30 stopni
METEO
imageTitle
Szalone spotkanie Legii. Puchary wyszarpała po dogrywce
EUROSPORT
imageTitle
Jagiellonia przypieczętowała awans
EUROSPORT
Kamil Majchrzak
Niebywały mecz Majchrzaka. Dokonał czegoś wielkiego
EUROSPORT
42. Baza Lotnictwa Szkolnego
Air Show w Radomiu odwołany
imageTitle
Niesamowici Polacy rozbili Słowenię. Wymarzony początek mistrzostw Europy
EUROSPORT
imageTitle
Lech wygrał rewanż, ale w Lidze Europy go nie będzie
EUROSPORT
imageTitle
Ostra gra w Bułgarii. Raków z awansem do Ligi Konferencji
EUROSPORT
Major Maciej "Slab" Krakowian
"Żegnaj, Mistrzu". Kim był pilot, który zginął w katastrofie
Radom katastrofa samolotu F-16
Katastrofa F-16 w Radomiu. Eksperci wskazują na jeden czynnik
US Open 2025. Magdalena Fręch walczyła o awans w 2. rundzie
Efektowny powrót Fręch i awans do kolejnej rundy
EUROSPORT
Powodzie w Pakistanie
Najgorsza powódź od czterech dekad. Ponad milion ewakuowanych
METEO
Tragedia na radomskim Air Show
To nie była pierwsza katastrofa samolotu podczas Air Show w Radomiu
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło na lotnisku Warszawa-Radom (zdj. ilustracyjne)
Loty z Radomia zostaną przekierowane do Warszawy
WARSZAWA
Radny Jerzy Lazar
Radny PiS zaparkował na "kopercie". Wybuchła awantura
Renata Kijowska
Tusk Nawrocki
Prezydent i premier reagują
Emmanuel Macron
Macron: Europa nie powinna wykluczać tego
BIZNES
Katastrofa F-16 podczas prób do Air Show
Katastrofa F-16 przed Air Show w Radomiu
Noc, burza
Noc z burzami, dzień z upałem. Alerty IMGW
METEO
F-16
Pierwsza taka katastrofa w Polsce
Niski poziom Sanu w Przemyślu
Czy w Polsce może zabraknąć wody pitnej? Ekspertka odpowiada
METEO
Tomasz Siemoniak
Siemoniak: tragiczny wieczór dla polskich sił powietrznych
Burza, deszcz
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
METEO
f16 sklejka2
Moment katastrofy na nagraniu
imageTitle
Pierwsze słowa Świątek po awansie
EUROSPORT
forum-0442952544
Jedno z największych złóż uranu na świecie. Chce je przejąć Rosja
BIZNES
imageTitle
Świątek poważnie sprawdzona. Szalenie trudny mecz
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica