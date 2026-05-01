Polska

Nawrocki chce nowej konstytucji. Jest komentarz Tuska

|
Donald Tusk
Donald Tusk o zawetowanej nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
Prezydent powoła specjalną radę, której zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej konstytucji - przekazał rzecznik Rafał Leśkiewicz. Premier Donald Tusk zwrócił się w tej sprawie z "propozycją" do Karola Nawrockiego.

"Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

Leśkiewicz: będzie nowa rada przy prezydencie

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w piątek w Polsat News mówił o nowej radzie, która ma powstać przy prezydencie. - W Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczynamy proces tworzenia Rady do spraw nowej Konstytucji. Tego dnia zostaną powołani pierwsi członkowie tej rady - zapowiedział.

Wyjaśnił, że wedle propozycji w składzie gremium mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich (po dwie osoby z każdego klubu i po jednej z każdego koła), szereg ekspertów oraz osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji".

Tusk i Nawrocki wprawili niektórych w osłupienie. "Jak dobrzy kumple"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk i Nawrocki wprawili niektórych w osłupienie. "Jak dobrzy kumple"

Konrad Piasecki, Arleta Zalewska

Celem zespołu będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu, w sierpniu ubiegłego roku.

- To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca. Dlatego (prezydent - red.) zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, no bo to jest przecież decyzja o charakterze politycznym. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego - ocenił minister.

Kiedy zakończą się prace nad nową konstytucją?

Zapytany, czy w Pałacu Prezydenckim nie ma obaw, że zebranie różnych ekspertów, polityków i konstytucjonalistów, którzy mają różne opinie i wizje systemu politycznego, będzie swoistym otwarciem puszki Pandory, odpowiedział, że na tym polega istota praworządności i transparentnego procesu tworzenia ustawy zasadniczej - najważniejszego aktu prawnego dla wszystkich Polaków.

Nie będzie rozwodów w urzędzie. Tusk komentuje weto
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie będzie rozwodów w urzędzie. Tusk komentuje weto

BIZNES

- Właśnie o to chodzi, żeby się ścierały różne poglądy, różne opinie. Na początek burza mózgów, wypracowanie wspólnego projektu, który zostanie potem, oczywiście, formalnie procedowany przez polski parlament, zgodnie z zasadami. Referendum jeszcze jest potrzebne - to wszystko to są rzeczy, które są wpisane w ten kalendarz pracy - wytłumaczył.

Wedle zapowiedzi Leśkiewicza prace nad nową konstytucją mają zostać zakończone do końca prezydentury Karola Nawrockiego.

OGLĄDAJ: Bolesna przegrana Jarosława Kaczyńskiego. "Źle ocenił sytuację"
Jarosław Kaczyński na konferencji w Sejmie

Bolesna przegrana Jarosława Kaczyńskiego. "Źle ocenił sytuację"

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Donald TuskKarol NawrockiKonstytucja RPRafał Leśkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2063637563_1
22 lata w Unii Europejskiej. Tak świętowaliśmy rocznicę
Polska
Okręty Globalnej Flotylli Sumud zatrzymanej przez Izrael
Izrael zatrzymał flotyllę. 34 rannych, wśród nich osoba z Polski
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump uderza w UE. "Z przyjemnością informuje" o podwyżce ceł
Świat
Dziura w moście
Nagle zobaczył na drodze dziwny cień. Matka z córką w szpitalu
METEO
Okręt, który przewoził deportowanych z Argentyny
"Niepożądany gość" w gdyńskim porcie. Miał przywieźć "kryminalistów"
Tamara Barriga
Rekord gitarowy we Wrocławiu
"Hey Joe" na siedem tysięcy gitar. Zagrali we Wrocławiu
Polska
35 min
Służby ochraniające Donalda Trumpa
Strzały na balu z udziałem Trumpa. "Przy wejściu nie sprawdzano nawet nazwisk"
Marcin Wrona, Jacek Stawiski
Burza
Pierwsze majowe burze. Prognoza zagrożeń
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: to kosztowało Rosję siedem miliardów dolarów
Świat
imageTitle
Dlaczego Mychajło Mudryk został zdyskwalifikowany "w tajemnicy"?
EUROSPORT
Pavel Talankin
Zaginął Oscar nadany jako bagaż. Szybka reakcja przewoźnika
Świat
Tragiczne potrącenie rowerzysty w Starym Mieście
Rowerzysta zginął pod kołami auta
Poznań
imageTitle
Starcie byłych mistrzów świata nadal trzyma w napięciu
EUROSPORT
Pożary we Włoszech
"Obudziło nas trąbienie klaksonów". Żywioł szaleje w Toskanii
METEO
Pasażerowie czekają na naprawę pociągu PKP Intercity Silesia
Jechali na majówkę, utknęli w szczerym polu
WARSZAWA
Strzały na balu korespondentów
Strzały na balu z udziałem Trumpa. Prokuratura pokazała nagranie
Świat
imageTitle
"To była automatyczna reakcja". Zaatakowany mistrz przeprasza
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz
Tragiczny wypadek w Lesznie. Spadochron się otworzył, skoczek zginął
Poznań
Korek na S1
Zablokowali ekspresówkę po wypadku. Dwie osoby ranne
Katowice
Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
"Dla sadownictwa to jest katastrofa". Nawet stuprocentowe straty
BIZNES
Wypadek z udziałem paralotni w Inowrocławiu
Wypadek paralotniarza. Wylądował w ogródku, trafił do szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Pekin
Tylko im nie Chiny nie zniosły ceł. Kara za stosunki dyplomatyczne
BIZNES
Wiosna, ciepło, słońce, piękna pogoda, majówka
Blisko 30 stopni. Nad Polską największa anomalia w skali Europy
METEO
36-letni mieszkaniec Zgierza aresztowany
Wmówił seniorom wypadek syna i synowej. Przyjechał po 140 tysięcy
Lublin
imageTitle
Szef FIFA chciał pogodzić Palestynę i Izrael. Reakcja mówi wszystko
EUROSPORT
Akcja wyciągania koparki z dna Wisły w Gassach
Koparka ugrzęzła w wiślanym mule. Nie mogą jej wyciągnąć
WARSZAWA
imageTitle
Sokoli wzrok trenera. Jego podanie zapoczątkowało gola
EUROSPORT
Tak mogli wyglądać zmarli
Znaleźli czaszki XIII-wiecznych mieszkańców. Zrekonstruowali ich twarze
Lublin
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
BIZNES
Pani Edyta, zmarła po ataku niedźwiedzia
"Zabił ją pierwszym uderzeniem". Samorządowcy domagają się działań po ataku niedźwiedzia
Martyna Sokołowska

