Nawrocki chce nowej konstytucji. Jest komentarz Tuska

Donald Tusk o zawetowanej nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

"Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

Pan @NawrockiKn ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 1, 2026 Rozwiń

Leśkiewicz: będzie nowa rada przy prezydencie

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w piątek w Polsat News mówił o nowej radzie, która ma powstać przy prezydencie. - W Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczynamy proces tworzenia Rady do spraw nowej Konstytucji. Tego dnia zostaną powołani pierwsi członkowie tej rady - zapowiedział.

Wyjaśnił, że wedle propozycji w składzie gremium mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich (po dwie osoby z każdego klubu i po jednej z każdego koła), szereg ekspertów oraz osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji".

Celem zespołu będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu, w sierpniu ubiegłego roku.

- To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca. Dlatego (prezydent - red.) zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, no bo to jest przecież decyzja o charakterze politycznym. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego - ocenił minister.

Kiedy zakończą się prace nad nową konstytucją?

Zapytany, czy w Pałacu Prezydenckim nie ma obaw, że zebranie różnych ekspertów, polityków i konstytucjonalistów, którzy mają różne opinie i wizje systemu politycznego, będzie swoistym otwarciem puszki Pandory, odpowiedział, że na tym polega istota praworządności i transparentnego procesu tworzenia ustawy zasadniczej - najważniejszego aktu prawnego dla wszystkich Polaków.

- Właśnie o to chodzi, żeby się ścierały różne poglądy, różne opinie. Na początek burza mózgów, wypracowanie wspólnego projektu, który zostanie potem, oczywiście, formalnie procedowany przez polski parlament, zgodnie z zasadami. Referendum jeszcze jest potrzebne - to wszystko to są rzeczy, które są wpisane w ten kalendarz pracy - wytłumaczył.

Wedle zapowiedzi Leśkiewicza prace nad nową konstytucją mają zostać zakończone do końca prezydentury Karola Nawrockiego.

