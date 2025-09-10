Zwołana Rada Bezpieczeństwa Narodowego 

To reakcja na wydarzenia z nocy z wtorku na środę, kiedy to polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez rosyjskie drony.
SŁUŻBY ZNAJDUJĄ CORAZ WIĘCEJ DRONÓW. NAJNOWSZE DANE
W środę rano prezydent Karol Nawrocki poprowadził odprawę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
Zbigniew Bogucki podkreślił w Polsat News, że termin Rady jest uzgodniony z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, tak aby liderzy każdego z ugrupowań w parlamencie mogli zabrać głos podczas RBN.
- O 14.30 (w Sejmie) ma być informacja szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, odnośnie tego co się wydarzyło, jakie są znane informacje. A później Rada Bezpieczeństwa Narodowego po to, żeby wszystkie środowiska reprezentowane w Sejmie miały możliwie pełną informację (...). Myślę, że to już jest czas na krytyczne analizy, nie przeciwko komuś tylko za dobrymi rozwiązaniami - mówił Bogucki.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego - co to jest
Rada Bezpieczeństwa Narodowego to organ doradczy prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. W jej skład wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, szefowie MSZ, MON i MSWiA, minister koordynator służb specjalnych, szefowie ugrupowań posiadających klub parlamentarny, poselski lub koło poselskie (lub przewodniczący tych klubów lub kół), szefowie Kancelarii Prezydenta i BBN. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, on też określa ich tematykę.
Autorka/Autor: kg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa