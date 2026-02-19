Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Polska

Podwójne zabójstwo w Raciążu

policja radiowoz shutterstock_2316936863
Podwójne zabójstwo w Raciążu. Rozmowa z policjantką
Źródło: TVN24
W Raciążu w województwie mazowieckim doszło do zabójstwa dwóch osób. Podejrzewany sam poinformował służby. Policjanci znaleźli w budynku ciała dwóch starszych osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. To dziadkowie zatrzymanego 29-latka.

Jak przekazała w TVN24 nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z komendy w Płońsku, w środę około godziny 22.40 policja otrzymała zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że zabił dwie osoby i prosi o przyjazd służb. Pod wskazany adres pojechali policjanci.

- Przed domem jednorodzinnym funkcjonariusze zastali 29-letniego mężczyznę, był to zgłaszający. Wewnątrz budynku policjanci znaleźli ciała dwóch starszych osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. Wstępnie ustalono, że te osoby były spokrewnione z 29-latkiem, prawdopodobnie to byli jego dziadkowie - powiedziała Drężek-Zmysłowska.

Informacje o pokrewieństwie potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Płocku. - 72-letnia kobieta i 86-letni mężczyzna to dziadkowie 29-latka. Mieszkali razem w jednym domu - poinformował prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. Jak dodał, ojciec zatrzymanego 29-latka odbywa karę 25 lat pozbawienia wolności. Taka kara jest wymierzana zazwyczaj za zabójstwo.

Morderstwo w Raciążu. Podejrzany zatrzymany

29-latek został zatrzymany. - Mężczyzna, w chwili zatrzymania, był trzeźwy - przekazał Maliszewski. Jak przekazała policja, aktualnie "wykonywane są z jego udziałem czynności" w płońskiej komendzie.

Na miejscu zdarzenia w Raciążu nadal pracują policjanci z wydziału kryminalnego, funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej, technicy kryminalistyki oraz prokurator. Wszystkie czynności są wykonywane pod nadzorem prokuratora.

Jak podkreśliła policjantka, na razie za wcześnie jest, by mówić o motywach kierujących 29-latkiem i przebiegu zdarzenia. Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów.

pc

Autorka/Autor: Mikołaj Stepień, Magdalena Gruszczyńska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

