Jak przekazała w TVN24 nadkomisarz Kinga Drężek-Zmysłowska z komendy w Płońsku, w środę około godziny 22.40 policja otrzymała zgłoszenie od mężczyzny, który poinformował, że zabił dwie osoby i prosi o przyjazd służb. Pod wskazany adres pojechali policjanci.

- Przed domem jednorodzinnym funkcjonariusze zastali 29-letniego mężczyznę, był to zgłaszający. Wewnątrz budynku policjanci znaleźli ciała dwóch starszych osób: 72-letniej kobiety i 86-letniego mężczyzny. Wstępnie ustalono, że te osoby były spokrewnione z 29-latkiem, prawdopodobnie to byli jego dziadkowie - powiedziała Drężek-Zmysłowska.

Informacje o pokrewieństwie potwierdziła Prokuratura Okręgowa w Płocku. - 72-letnia kobieta i 86-letni mężczyzna to dziadkowie 29-latka. Mieszkali razem w jednym domu - poinformował prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku. Jak dodał, ojciec zatrzymanego 29-latka odbywa karę 25 lat pozbawienia wolności. Taka kara jest wymierzana zazwyczaj za zabójstwo.

Morderstwo w Raciążu. Podejrzany zatrzymany

29-latek został zatrzymany. - Mężczyzna, w chwili zatrzymania, był trzeźwy - przekazał Maliszewski. Jak przekazała policja, aktualnie "wykonywane są z jego udziałem czynności" w płońskiej komendzie.

Na miejscu zdarzenia w Raciążu nadal pracują policjanci z wydziału kryminalnego, funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej, technicy kryminalistyki oraz prokurator. Wszystkie czynności są wykonywane pod nadzorem prokuratora.

Jak podkreśliła policjantka, na razie za wcześnie jest, by mówić o motywach kierujących 29-latkiem i przebiegu zdarzenia. Mężczyzna nie usłyszał jeszcze zarzutów.

