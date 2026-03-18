Na konferencji prasowej w Olsztynie Barbara Nowacka mówiła między innymi o toczących się w Ministerstwie Edukacji Narodowej pracach nad Krajową Strategią Młodzieżową, w której zostaną wykorzystane wnioski i rekomendacje zawarte w raporcie "Diagnoza Młodzieży 2026".
Tłumaczyła, że strategia ma powstać do końca jesieni, ale - jak zaznaczyła - niektóre działania muszą być podjęte pilnie.
- W ministerstwie właśnie kończymy prace nad dużą zmianą legislacyjną, bardzo istotną dla szkół, która spowoduje, że od 1 września 2026 roku w szkołach podstawowych wprowadzimy zakaz używania telefonów komórkowych. Jest to decyzja przyspieszona w tej chwili, decyzja przyspieszona też po mojej rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem - powiedziała Nowacka.
"Widzimy, jak bardzo uzależnione są dzieci od internetu"
Ministra edukacji wyjaśniła, że takie przepisy spowodują, że dzieci nie będą mogły korzystać z telefonów na lekcjach. - Wyjątkiem może być proces dydaktyczny i decyzja nauczyciela, ale nie może być to norma, bo widzimy, jak bardzo uzależnione są dzieci od internetu - mówiła.
Mówiła dalej, że higiena cyfrowa wchodzi do szkół razem ze zmianami w podstawach programowych, ale - jak powtórzyła - pewne działania trzeba podjąć już. - I tym działaniem jest zakaz telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 roku - powiedziała szefowa MEN.
Opracowała Kamila Grenczyn /akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Tomasz Waszczuk