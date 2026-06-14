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"Doszło do kolizji drogowej". W jednym z samochodów Czarnek

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Zdarzenie drogowe, Smulsko (Wielkopolskie)
Wypadek z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Anna
Doszło do kolizji drogowej z udziałem samochodu, którym jechał Przemysław Czarnek - potwierdził rzecznik PiS Rafał Bochenek. O szczegółach zdarzenia poinformowała policja.

Bochenek przekazał, że Czarnek nie był kierowcą samochodu. "Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat" - przekazał rzecznik PiS.

Dodał, że "na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało".

Młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policij w Poznaniu poinformował TVN24, że do zdarzenia doszło o godzinie 17.15 w miejscowości Smulsko w powiecie tureckim.

Kolizja w miejscowości Smulsko
Kolizja w miejscowości Smulsko
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Anna

"Doszło do zderzenia samochodu marki Opel Corsa z Volkswagenem. 19 latek kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa i wyjechał z drogi podporządkowanej przed jadącego Volkswagena" - przekazał.

Kolizja w miejscowości Smulsko
Kolizja w miejscowości Smulsko
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Anna

Pasażerka z Opla trafiła do szpitala. "Ratownicy medyczni udzielili pomocy także pasażerce z Volkswagena. Innym osobom podróżującym tym samochodem - w tym posłowi Przemysławowi Czarnkowi - nic się nie stało" - poinformował policjant.

Kolizja w miejscowości Smulsko
Kolizja w miejscowości Smulsko
Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Anna

W niedzielę w Kaliszu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, w której brał udział między innymi Czarnek.

Źródło: tvn24.pl
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Adrian Szczepański
Adrian Szczepański
Dziennikarz tvn24.pl
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