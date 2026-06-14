"Doszło do kolizji drogowej". W jednym z samochodów Czarnek
Bochenek przekazał, że Czarnek nie był kierowcą samochodu. "Do zdarzenia doszło z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę drugiego samochodu. Kierowca ten przyznał się do winy i przyjął mandat" - przekazał rzecznik PiS.
Dodał, że "na szczęście nic poważnego nikomu się nie stało".
Młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policij w Poznaniu poinformował TVN24, że do zdarzenia doszło o godzinie 17.15 w miejscowości Smulsko w powiecie tureckim.
"Doszło do zderzenia samochodu marki Opel Corsa z Volkswagenem. 19 latek kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa i wyjechał z drogi podporządkowanej przed jadącego Volkswagena" - przekazał.
Pasażerka z Opla trafiła do szpitala. "Ratownicy medyczni udzielili pomocy także pasażerce z Volkswagena. Innym osobom podróżującym tym samochodem - w tym posłowi Przemysławowi Czarnkowi - nic się nie stało" - poinformował policjant.
W niedzielę w Kaliszu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, w której brał udział między innymi Czarnek.