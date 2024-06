Tusk: będziemy żądali zwrotu środków finansowych

Oświadczył, że nie będzie jako premier patrzył bezczynnie, bo są nie tylko narzędzia prawne, ale i administracyjne. Jak mówił, chodzi o pociągnięcie do odpowiedzialności np. finansowej tych, którzy podejmowali decyzje o nieuzasadnionych dotacjach, współfinansowaniu, zamówieniach publicznych. - Ten przypadek Agencji Rezerw Strategicznych jest jak najbardziej dobrą, ale dramatyczną ilustracją tego, więc będziemy także dochodzili jako polski rząd swoich praw tutaj, będziemy żądali zwrotu środków finansowych i jeśli trzeba, będziemy także wchodzili na drogę sądową. Zanim te osoby zostaną oskarżone, osądzone przez prokuraturę i sądy, to także państwo polskie będzie każdego dnia, zgodnie z przepisami, ścigało ich za to, co zagarnęli - zapowiedział Tusk.

Bodnar: kolejna potężna, przerażająca sprawa

Tłumaczył, że według informacji, które otrzymał od prokuratora krajowego, chodzi między innymi "o zakup ze środków unijnych agregatów prądotwórczych na kwotę 350 milionów złotych, a jednocześnie z danych wynika, że kwota zakupu tych samych agregatów z Chin wynosiła 69 milionów złotych". - Za to wszystko była odpowiedzialna spółka, która została powołana do życia trzy miesiące, zanim ten kontrakt został zrealizowany. I co więcej, spółka, która nie specjalizowała się w imporcie i dystrybucji agregatów, tylko specjalizowała się w imporcie odzieży z Chin - mówił szef MS.

- Rzadko używam takich słów, ale jak czytałem o tej skali nadużyć, która została dokonana w tej sprawie i o różnych czynnościach, które zostały podjęte przez prokuraturę, to miałem takie poczucie, że to jest absolutnie wstrząsające, co obserwujemy. Jedyne, co mogę zapewnić, to to, że w tym przypadku Śląski Wydział Zamiejscowy Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej pod nadzorem Prokuratury Krajowej zrobi wszystko, co możliwe, aby sprawę wyjaśnić. Tu nie tylko chodzi o doprowadzenie do odpowiedzialności, ale też chodzi o po prostu oszczędność środków publicznych - dodał Bodnar.