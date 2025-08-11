Seria przejęzyczeń w programach na żywo. "Już się z tego nie wyplączę"

W "Jeden na jeden" w TVN24 gościł w poniedziałek minister finansów i gospodarki. Rozmowa prowadzona przez reporterkę TVN24 Agatę Adamek dotyczyła między innymi sprawy związanej z wydawaniem środków z KPO czy obietnic i projektów prezydenta Karola Nawrockiego oraz ich wpływu na polską gospodarkę.
Na koniec programu Agata Adamek podziękowała w nietypowy sposób. - Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, Koalicja Obywatelska w "Jeden na jeden" był z nami. Dzień dobry - zakończyła "Jeden na jeden" reporterka TVN24.
- Oj, do widzenia. Teraz to już się z tego nie wyplączę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia - skomentowała śmiejąc się Agata Adamek.
Już niedługo okazało się, że w poniedziałkowy poranek nie tylko Adamek "do widzenia" zamieniła na "dzień dobry".
Kolejne przejęzyczenie na antenie TVN24
Niedługo po zakończeniu "Jeden na jeden" na antenie TVN24 gościła Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspertka ds. komunikacji i zarządzania centrum im. Adama Smitha. Podobnie jak w przypadku ministra Domańskiego, rozmowa dotyczyła wydawania środków z KPO.
Robert Kantereit, dziennikarz TVN24, kończąc rozmowę, jeszcze raz przedstawił ekspertkę. - Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspertka ds. komunikacji i zarządzania centrum im. Adama Smitha. Dziękuję pięknie - powiedział.
- Dzień dobry - odparła przez pomyłkę Anna Gołębicka. - Dzisiaj to taki zwyczaj - dodała z uśmiechem, komentując przejęzyczenie.
Autorka/Autor: kkop/ads
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24