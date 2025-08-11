Seria przejęzyczeń w programach na żywo. "Już się z tego nie wyplączę"

Przejęzyczenie na antenie TVN24 Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W "Jeden na jeden" w TVN24 gościł w poniedziałek minister finansów i gospodarki. Rozmowa prowadzona przez reporterkę TVN24 Agatę Adamek dotyczyła między innymi sprawy związanej z wydawaniem środków z KPO czy obietnic i projektów prezydenta Karola Nawrockiego oraz ich wpływu na polską gospodarkę.

"Jeden na jeden" na antenie TVN24 Źródło: TVN24

Na koniec programu Agata Adamek podziękowała w nietypowy sposób. - Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, Koalicja Obywatelska w "Jeden na jeden" był z nami. Dzień dobry - zakończyła "Jeden na jeden" reporterka TVN24.

- Oj, do widzenia. Teraz to już się z tego nie wyplączę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia - skomentowała śmiejąc się Agata Adamek.

Już niedługo okazało się, że w poniedziałkowy poranek nie tylko Adamek "do widzenia" zamieniła na "dzień dobry".

Kolejne przejęzyczenie na antenie TVN24

Niedługo po zakończeniu "Jeden na jeden" na antenie TVN24 gościła Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspertka ds. komunikacji i zarządzania centrum im. Adama Smitha. Podobnie jak w przypadku ministra Domańskiego, rozmowa dotyczyła wydawania środków z KPO.

Kolejne przejęzyczenie na antenie TVN24 Źródło: TVN24

Robert Kantereit, dziennikarz TVN24, kończąc rozmowę, jeszcze raz przedstawił ekspertkę. - Anna Gołębicka, ekonomistka, ekspertka ds. komunikacji i zarządzania centrum im. Adama Smitha. Dziękuję pięknie - powiedział.

- Dzień dobry - odparła przez pomyłkę Anna Gołębicka. - Dzisiaj to taki zwyczaj - dodała z uśmiechem, komentując przejęzyczenie.

OGLĄDAJ: Andrzej Domański