Protesty w obronie sądownictwa

Częstochowa. "Stop politycznym represjom"

Wrocław. "Nie zgadzamy się na deformę sądownictwa"

- Co miesiąc stajemy pod sądami w różnych miejscowościach, w większej lub mniejszej ilości. Czasami jest nas po kilka osób. Stajemy w obronie sędziów niezłomnych. Niezłomnie nie zgadzamy się na deformę sądownictwa, nie zgadzamy się na to, co robi Ziobro, co wyprawia rząd PiS-u, bo to jest bezprawie - mówiła Anna Kowalczyk-Derlęga ze Strajku Kobiet i KOD Wrocław.