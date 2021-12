Ponad sto miejscowości, tysiące manifestantów w całym kraju. Polska walczy o wolność mediów

- My, Polacy zasłużyliśmy na wolne media - mówili protestujący, którzy pojawili się na Rynku Głównym w Krakowie. Wielu z nich miało transparenty apelujące do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie ustawy, która uderza w TVN.

- Jestem obywatelem, a prawem obywatela jest możliwość wyrażania tego, co się myśli, co się czuje - mówili protestujący w Kołobrzegu. Podkreślali, że trudno jest im uwierzyć, że o wolność słowa w Polsce znowu trzeba walczyć: - Jestem Polką, patriotką. Musiałam tu być, bo mój kraj tego dziś potrzebuje - podkreślała jedna z obecnych.

Protest w Tychach rozpoczął się o 17:30. - Przyszliśmy pokazać to, co ważne jest w całej Polsce. Ważne jest to, żebyśmy mogli być świadomi wolności. Lex TVN to nie jest zamach na telewizję. To jest zamach na wolność słowa, to jest zamach na każdego z nas - podkreślali tyszanie wyrażający swój sprzeciw.