PiS ma propozycję dla Konfederacji. Kaczyński otwarcie o współpracy

Propozycja Kaczyńskiego dla Konfederacji Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na piątkowej konferencji w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowano "Deklarację Polską". Jej tekst opublikowano też na profilu partii na X. Jak czytamy, dokument został przyjęty przez formację, a jego postulaty to:

nie dla koalicji z Tuskiem i jego ludźmi,

nie dla współpracy z putinowską Rosją,

tak dla sojuszu z USA,

nie dla nielegalnej migracji, tak dla deportacji,

nie dla centralizacji Unii Europejskiej,

nie dla euro w Polsce, tak dla suwerenności i wolności,

po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy,

nie dla ideologii w edukacji,

tak dla suwerenności energetycznej,

mieszkanie prawem, nie towarem.

🇵🇱 DEKLARACJA POLSKA

W obliczu dewastacji państwa, zagrożenia bezpieczeństwa i suwerenności musimy się jednoczyć. Tylko razem jesteśmy w stanie przeciwstawić się złu. Działajmy dla przyszłości Polski i młodych pokoleń! pic.twitter.com/gENvtxc1eN — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) July 25, 2025 Rozwiń

Propozycja dla Konfederacji

Prezes PiS Jarosław Kaczyński argumentował, że należy wyjaśnić wszystkie "podziały, które siedzą w tej chwili w Polsce". Z tego powodu - mówił - PiS przestawia deklarację, która jest także "propozycją skierowaną przede wszystkim do Konfederacji, ale także później do innych ugrupowań społecznych czy mniejszych ugrupowań politycznych, by to po prostu podpisały".

Później dopytywany był, czy tę deklarację można nazwać otwartym zaproszeniem dla Konfederacji do utworzenia rządu po przyszłych wyborach w przypadku wygranej PiS.

- Tak, gdyby ta deklaracja została przyjęta, to naprawdę byłaby to płaszczyzna. Oczywiście można by ją było i na pewno trzeba by ją było uzupełnić - odpowiedział. - My przecież jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowania do wielkiej konwencji programowej i ta konwencja wcale nie będzie ostatnim aktem całego tego procesu tworzenia programu. On będzie na pewno trwał dłużej i będą jeszcze inne ważne wydarzenia - dodał.

Po tym pytaniu rzecznik PiS Rafał Bochenek zamknął konferencję i dodał: - Czekamy na odpowiedź, na to otwarte zaproszenie naszego lidera pana premiera Jarosława Kaczyńskiego do podpisania deklaracji polskiej. Utwórzmy wspólny, szeroki front patriotyczny.

OGLĄDAJ: TVN24 HD