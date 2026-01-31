Logo strona główna
Polska

Promieniotwórcze odpady w Elblągu. Powiadomiono Centrum Atomistyki

KA230909_510
Elbląg
Źródło: Google Earth
W sobotę do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu trafiły odpady wykazujące promieniowanie gamma - przekazał urząd miasta. Służby przekazały, że zostały odpowiednio zabezpieczone. Rzeczniczka elbląskiego ratusza Joanna Urbaniak zapewniła, że na obecnym etapie mieszkańcy nie mają powodów do niepokoju.

W komunikacie opublikowanym na stronie urzędu miasta podano, że w sobotę do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu zostały przywiezione odpady wykazujące promieniowanie gamma. "Odpady zostały niezwłocznie zabezpieczone i umieszczone na specjalnie wyznaczonym placu o podwyższonej promieniotwórczości na terenie ZUO, zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa" - zaznaczono.

O zdarzeniu zostały poinformowane właściwe instytucje - Centrum Atomistyki w Warszawie oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna w Olsztynie. Informacyjnie powiadomiono również Państwową Straż Pożarną w Elblągu oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. "Sytuacja jest monitorowana przez odpowiednie służby" - podał elbląski magistrat.

Oszukują system, zbijają fortunę. Kulisy działalności, przy której "narkotyki to pikuś"
PremieraOszukują system, zbijają fortunę. Kulisy działalności, przy której "narkotyki to pikuś"

Superwizjer

Urząd miasta: nie ma powodów do niepokoju

Rzeczniczka elbląskiego ratusza Joanna Urbaniak przekazała, że odpady przyjechały (śmieciarką) z terenu miasta, a promieniowanie wykryto w trakcie standardowego pomiaru przez bramki dozymetryczne.

- Cały skład został zgodnie z procedurą odpowiednio zabezpieczony w wyznaczonym do tego punkcie. Powiadomiono odpowiednie służby. Pracownicy nie mieli kontaktu z odpadami. Na obecnym etapie nie ma powodów do niepokoju mieszkańców - wyjaśniła. Zaznaczyła, że o wszelkich dalszych ustaleniach urząd miasta będzie informować na bieżąco.

pc

TVN24 HD

pc
Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kuba Atys/agencja wyborcza.pl

