Promieniotwórcze odpady w Elblągu. Powiadomiono Centrum Atomistyki

Elbląg Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W komunikacie opublikowanym na stronie urzędu miasta podano, że w sobotę do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu zostały przywiezione odpady wykazujące promieniowanie gamma. "Odpady zostały niezwłocznie zabezpieczone i umieszczone na specjalnie wyznaczonym placu o podwyższonej promieniotwórczości na terenie ZUO, zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa" - zaznaczono.

O zdarzeniu zostały poinformowane właściwe instytucje - Centrum Atomistyki w Warszawie oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna w Olsztynie. Informacyjnie powiadomiono również Państwową Straż Pożarną w Elblągu oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie. "Sytuacja jest monitorowana przez odpowiednie służby" - podał elbląski magistrat.

Urząd miasta: nie ma powodów do niepokoju

Rzeczniczka elbląskiego ratusza Joanna Urbaniak przekazała, że odpady przyjechały (śmieciarką) z terenu miasta, a promieniowanie wykryto w trakcie standardowego pomiaru przez bramki dozymetryczne.

- Cały skład został zgodnie z procedurą odpowiednio zabezpieczony w wyznaczonym do tego punkcie. Powiadomiono odpowiednie służby. Pracownicy nie mieli kontaktu z odpadami. Na obecnym etapie nie ma powodów do niepokoju mieszkańców - wyjaśniła. Zaznaczyła, że o wszelkich dalszych ustaleniach urząd miasta będzie informować na bieżąco.

OGLĄDAJ: TVN24 HD