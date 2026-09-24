Włamanie do wózka. Prokuratura: jednym z mężczyzn "mógł być poseł Macierewicz"

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Obchody miesięcznicy smoleńskiej niemal za każdym razem prowadzą do napięć pomiędzy politykami PiS a grupą aktywistów, którzy sprzeciwiają się uroczystościom i robieniu polityki na katastrofie smoleńskiej. Grupa manifestujących regularnie składa przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej na Placu Piłsudskiego w Warszawie wieniec z napisem: "Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski".

10 kwietnia 2024 roku Jarosław Kaczyński próbował zniszczyć tabliczkę m.in. przy użyciu kombinerek.

Jak ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+, do kolejnego incydentu z podobnym wieńcem doszło 10 lipca 2026 roku, a sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. Tego dnia - już po obchodach przy Placu Piłsudskiego - przed budynkiem przy ulicy Wiejskiej 16, nieopodal Sejmu, pojawili się trzej mężczyźni. Jeden obserwował otoczenie, a dwaj pozostali włamali się do wózka rowerowego i ukradli z niego wieniec.

Po zabezpieczeniu monitoringu śledczy twierdzą, że "jednym z mężczyzn mógł być poseł na Sejm Antoni Macierewicz".