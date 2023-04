Prokuratura wszczyna postępowanie w sprawie Tuska. "Realizuje swoją określoną agendę"

Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 roku przez ówczesnego premiera Donalda Tuska. Zawiadomienie w listopadzie zeszłego roku złożył Marek Falenta i odnosiło się ono do kontroli w spółce Składy Węgla. - Myślę, że nikt już nie wierzy w to, że prokuratura Zbigniewa Ziobry nie realizuje jego życzeń i w ogóle agendy partii rządzącej - komentowała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Sylwia Gregorczyk-Abram, przedstawicielka Inicjatywy "Wolne Sądy". Sam Tusk na spotkaniu w Tarnobrzegu mówił o tym, jak się dowiedział o tej decyzji.

Jak napisała prokuratura w zamieszczonym przez portal dokumencie chodzi o paragraf 2 artykułu 231 Kodeksu karnego dotyczącego nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza. Stanowi on, że jeśli sprawca dopuszcza się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

- Myślę, że nikt już nie wierzy w to, że prokuratura Zbigniewa Ziobry nie realizuje jego życzeń i w ogóle agendy partii rządzącej. Wydaje mi się, że niestety do czasu wyborów tego rodzaju sytuacje będą nagminne. Bo jest to bardzo skuteczne narzędzie przeciwko chociażby politykom opozycji, aktywistom, przeciwko sędziom do tego, żeby co najmniej utrudnić takiej osobie życie, ośmieszyć w oczach opinii publicznej, podważyć zaufanie, którym pan przewodniczący Tusk bez wątpienia się cieszy - powiedziała mecenas Gregorczyk-Abram.