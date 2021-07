"Czy nie jest panu wstyd? Przymyka się oczy na różnego rodzaju machlojki"

Dzisiaj prokuratura potwierdziła, że jest prokuraturą polityczną - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 posłanka Platformy Obywatelskiej Agnieszka Pomaska, odnosząc się do "najistotniejszych dowodów" przedstawianych przez prokuraturę w sprawie Sławomira Nowaka. Poseł Solidarnej Polski Jan Kanthak przekonywał, że prokuratura "ma pełne prawo, żeby się bronić".

W poniedziałek prokurator okręgowy w Warszawie Mariusz Dubowski przedstawił "najistotniejsze dowody, które udało się zgromadzić prokuraturze" w sprawie byłego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka . Obrończyni Nowaka mecenas Joanna Broniszewska oceniła, że "to nie są żadne nowe dowody, żadne nowe okoliczności, żadne nowe zarzuty". Według niej to "kolejna próba manipulacji dowodami w mediach" . - Dopatruję się tutaj związku z powrotem Donalda Tuska i tym stanem, w który prokurator generalny został wprowadzony w związku z tą okolicznością - dodała.

"Dzisiaj prokuratura potwierdziła, że jest prokuraturą polityczną"

"Czy nie jest panu wstyd? Bo mnie po ludzku byłoby wstyd"

Powiedziała, że "trudno nie nazwać tego polityczną nagonką na Sławomira Nowaka". - Jeśli są zarzuty, to się przygotowuje akt oskarżenia i wysyła się ten akt oskarżenia do sądu, a dzisiaj prokuratura robi wszystko, żeby wmówić opinii publicznej, że zapadł w tej sprawie jakiś wyrok, a przypomnę, że w tej sprawie nie ma nawet aktu oskarżenia. Sławomir Nowak nie może się nawet bronić przed niezależnym sądem - dodała.

"Prokuratura jako instytucja publiczna ma pełne prawo, żeby się bronić"

Poseł Kanthak odpowiedział, że "jeśli komuś powinno być wstyd, to pani poseł Pomaskiej za taką karkołomną obronę byłego szefa gabinetu politycznego Donalda Tuska".

- Dowody są bardzo mocne i to nie jest prawda, że sąd już w żaden sposób się tą sprawą nie zajmował - mówił poseł. - To niezawisły sąd decydował o tym, że Sławomir Nowak odbywał areszt - dodał. - Donald Tusk w państwa stacji powiedział, że stosunek do Sławomira Nowaka przez prokuraturę czyni z niego de facto więźnia politycznego. Prokuratura jako instytucja publiczna ma pełne prawo, żeby się bronić - mówił Kanthak.